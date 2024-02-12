Народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда окреслив 24 Каналу, у який спосіб це може статись. За його словами, Кремль давно випробував цей сценарій.

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"На посаді президента Путін постійно повторює себе – спочатку в Грузії, потім в Україні, а тепер у Європі. Спочатку гібридна загроза, розхитування влади й суспільства зсередини, а потім захист "руского міра" по всьому світу", – пояснив Дунда.

Ба більше, якщо взяти до уваги пропалестинські й фермерські протести, то перший етап протистояння вже почався. Це ж і є розхитування ситуації всередині країн з метою їхнього послаблення.

Як запобігти катастрофі

Щоб уникнути глобальної катастрофи, західні лідери повинні зробити два кроки:

усвідомити загрозу;

наважитись на спротив.

"Агресор завжди промацуватиме опонентів доти, доки йому не дадуть по зубах. Якщо не давати по зубах, він лізтиме далі, поки не дійде до Ла-Маншу", – констатував Дунда.

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