Є лише одне місце, з якого може завершитися війна

Наприкінці Другої світової настав момент, коли поразка Райху стала невідворотною. Ресурси були вичерпані, їх не вистачило б навіть на один фронт, тим більше на два.

Стратегічна поразка Росії вже настала

Чи міг Райх в цій ситуації капітулювати? Теоретично так. Можна було зберегти безліч життів з усіх сторін, зберегти залишки промисловості, виторгувати якісь поступки, на які радо пішли б союзники по антигітлерівській коаліції.

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Але Гітлер продовжував безнадійну війну, кидаючи на смерть хлопчиків шкільного віку, жертвуючи вже не теперішнім німецького народу, а його майбутнім. Можливо, якісь затяті фанатики й вірили, що фюрер у своїй геніальності ось-ось дістане wunderwaffe, яке вже готове й чекає свого часу. Але сам він точно знав, що нічого такого немає й не буде.

Раціональності у вчинках фюрера годі й шукати. Він застрелився лише тоді, коли війська увійшли в Берлін.

Досить скоро настане момент, коли поразка Росії буде невідворотною. Стратегічно вона вже сталася, бо Росія не має сценаріїв з миром, кращим за попередній, але фактично російська поразка має бути зафіксована на полі бою та післявоєнними юридичними рішеннями.

Війна не завершиться на полі бою

Чи Владімір Путін завершить війну в цій ситуації? Теоретично мусив би. Хоча Росія має набагато більше ресурсів, ніж Райх наприкінці війни, але жодного сенсу війна не має. В умовах контролю медіа Путін може "продати" будь-яку ідею, тож суто семантично Росія може оголосити свою перемогу "для внутрішнього користування" в будь-який момент, для цього не потрібні воєнні успіхи.

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Але Путін не завершить війну, бо це означає його кінець як лідера. Слабкий лідер підлягає негайному усуненню, а претендентів є достатньо, на всьому спектрі від псевдолібералів до явних нацистів.

Тож війна не зможе завершитися.

Війна не закінчиться на полі бою. Вона може завершитися лише там, де й почалася, – у Кремлі. Завершення війни – це незворотні зміни в самій Росії. А для цього потрібна стратегія такої перемоги, потрібна коаліція, потрібні союзники в самій Росії.

Скоро почнеться український контрнаступ. Вірю, він буде дуже успішний. Але він не принесе перемоги. Час думати, як здобути перемогу після успішного контрнаступу.