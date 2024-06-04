"Ми маємо лише 2 – 3 роки": топгенерал Норвегії закликав НАТО готуватися до війни з Росією

Розмови про війну між НАТО та Росією не вщухають від початку повномасштабного вторгнення. Головнокомандувач армії Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що у НАТО є 2 – 3 роки, щоб підготуватися до можливої війни з Росією.

Раніше в Альянсі вважали, що Росії знадобиться до десяти років для відновлення військового потенціалу після виснажливого вторгнення в Україну. Однак, за словами Крістофферсена, завдяки чинній промисловій базі, цей період значно скоротився.

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Скільки часу у НАТО на підготовку

Зараз у нас менше ніж 10 років. Ми маємо лише два – три роки, щоб відновити наші сили та запаси, паралельно підтримуючи Україну,

– зазначив норвезький генерал.

Крістофферсен також підкреслив, що за останній рік позиції Росії біля кордонів Норвегії значно не змінилися. Це дає Осло можливість виконати вимоги щодо посилення обороноздатності, які були узгоджені в межах НАТО.

"Ми можемо реалізувати ці плани та рішення протягом наступних років, але нам потрібно прискоритися. Ми повинні зробити це за два – три роки, щоб бути готовими до будь-яких можливих подій", – наголосив він.

Чи готові НАТО захистити себе

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс здатний і готовий захистити своїх союзників. У відповідь на можливу агресію на східному фланзі, партнери НАТО вкладають значні кошти в оборону, особливо в протиповітряну.

За словами Столтенберга, кількість країн-членів НАТО, які витрачають 2% ВВП на оборону, за останні кілька років збільшилася вдвічі. Генсек підкреслив, що НАТО становить 50% світової військової могутності, а Сполучені Штати є найсильнішою військовою державою у світі.

"Ми стали амбіційнішими, бо живемо в більш небезпечному світі. Отже, необхідно інвестувати більше, щоб відповідати вимогам, які випливають із нових витрат на оборону. Це також включає більше інвестицій у протиповітряну оборону", – зазначив Столтенберг.

Союзники НАТО погодилися придбати або поставити на озброєння ще 700 винищувачів п’ятого покоління для посилення захисту неба. Окрім цього, країни-члени активно нарощують закупівлі та виробництво систем ППО. Наприклад, Німеччина та США домовилися про будівництво нового заводу з виробництва ракет Patriot.