Війна не закінчиться інакше, аніж поверненням Криму і Донбасу, – російський політолог

Згідно з опитуванням соцгрупи "Рейтинг", більшість вважають, що Україна має зробити все для повернення окупованого Донбасу (86%) і Криму (80%). Війна справді не закінчиться інакше.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський політолог та доктор історичних наук Андрій Зубов. За його словами, він майже впевнений, що закінчення війни полягатиме у поверненні окупованої Донеччини та Луганщини, а також Криму.

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Політолог: Терцілісність України – кінець режиму Путіна

Російський політолог вважає, що до того, як почалась повномасштабна війна Росії проти України були зовсім інші цифри. Проте зараз ситуація змінилась.

Війна не закінчиться інакше, аніж поверненням цих територій у склад України,

– відзначив він.

На думку Зубова, це означатиме для Росії кінець нинішнього режиму. Путінський режим не "переживе" поразку й відновлення територіальної цілісності України.

"Саме тому він так зараз з останніх сил намагається боротись не тільки з Україною, але і з внутрішнім фронтом. Тобто з людьми, які в Росії думають інакше, аніж Путін", – підкреслив політолог із Росії.

Зауважимо, що у поверненні Криму та окупованої частини Донеччини й Луганщини впевнені мешканці усіх регіонів України. Цей показник справді зараз вищий, аніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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