Економіка України постраждає від підлого нападу Росії. Втім, війна потребує ресурсів, тому тил мусить забезпечити фронт усім необхідним.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що якийсь час українцям доведеться жити в умовах війни. Відповідно, потрібно думати не лише про забезпечення армії, а й про успішне функціонування тилу.

До речі Десятки тисяч людей вже вивезли, ще більше очікують допомоги, – Шмигаль про гумкоридори

Потрібно працювати

Як підкреслив прем'єр, перебудова економіки під нові реалії – ключовий фундамент для перемоги.

Хто може працювати та має роботу – працюйте. Хто має бізнес на територіях, де немає активних бойових дій — відновлюйте діяльність. Ви — частина економічного фронту! І зараз ви потрібні державі як ніколи! – закликав Шмигаль.

Дивіться відео звернення Дениса Шмигаля до українців: