"Війна не завершилась": в Україні можуть продовжити воєнний стан
13 квітня 2022 , 16:12Читать новость на русском
В Україні через повномасштабний наступ Росії до 25 квітня передбачено воєнний стан. Однак його можуть продовжити.
Про це заявив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі 24 каналу.
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За його словами, на жаль, війна в країні не закінчується, тож доведеться піти на такий крок.
Правовий режим воєнного стану діє до 25 квітня 2022 року. Відповідно буде ініціатива президента про продовження, напевно, тому що, на жаль, війна не закінчилася,
– розповів нардеп.
Які заходи передбачає воєнний стан / Інфографіка 24 каналу