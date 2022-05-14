Війна переходить у позиційну фазу, – у МВС пояснили, чому Україна перемогла стратегічно
У МВС заявляють, що стратегічно україна вже перемогла. Проте наразі не варто поспішати та активно йти в контрнаступ, щоб не втратити багато військових. Війна починає переходити в позиційну та розвивається поступово.
Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішній справ Ростислав Смірнов.
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Він переконує, що стратегічно Україна вже перемогла. "Бо війна це не тільки про передовий фронт, війна – це також про тили, ресурси та інше", – каже радник.
На його думку, перемога – це коли в тебе будуть ресурси, можливості та інше. “Тоді перемога невідворотна. І в нашому випадку так і є, стратегічно ми вже перемогли”, - сказав Смірнов.
Він назвав причини цього:
- "Наразі в нас є можливість мобілізовувати, і ми мобілізували наші війська".
- "Нам щодня постачають озброєння. Ми отримали ленд-ліз та іншу підтримку від США та ЄС. І це продовжується".
А в Росії можливості такого типу немає. Бо вони використовують свій запас, і взяти його немає де. Жодна нормальна країна не зможе з ними офіційно торгувати. Росія не має повного циклу виготовлення зброї тощо,
– заявив Смірнов.
За його словами, окупанти тікали з-під Києва, сконцентрували війська на Донбасі, але нічого умовно страшного не відбулося.
"Не було захоплено Харкова, ніяких проривів. Навпаки – ми йдемо в контрнаступ і звільняємо населені пункти. Так, війна не завершилася, вона буде ще важкою і буде багато втрат. Але стратегічно ми точно перемогли", – переконує експерт.
Радник міністра додав, що зараз ЗСУ частково йде в контрнаступ, а росіяни обороняються.
Ми однозначно відвоюємо наші території, зокрема і Донбас у найближчі перспективи, але робитимемо це поступово, щоб зберегти якомога більше життів наших військових. Наразі війна переходить у таку фазу позиційної,
– пояснив він.
Смірнов наголосив, що Україна має стратегічні плани, ЗСУ готові до всього, і основне наше завдання зараз - завдати якомога більше шкоди ворога.
"Бо якщо ми швидко відвойовуватимемо наші території, то теж станемо легкою мішенню для ворога. І якщо будемо швидко просовуватися, то будемо втрачати ще більше людей. Тому зараз треба максимально завдавати критичних втрат ворогу", – відповів він.
Ростислав Смірнов сказав важливу фразу, яку нещодавно почув – "В Україні є кому воювати, але немає чим, а в Росії – є чим, але нема ким".
"На сьогодні ситуація в нас вже приблизно рівна. Але скоро ми переважатимемо, як в озброєнні, так і в людському фактору. Тож, російські війська незабаром дізнаються, що таке ленд-ліз", – підсумував він.
Ростислав Смірнов: Україна стратегічно вже перемогла
До слова, розвідка з’ясувала, що Росія втрачає свої ресурси на війні проти України. Резерви боєздатних БТГ уже вичерпані, тож країна-агресорка проводить масову приховану мобілізацію. Нові підрозділи формують для наступу з призовників та мобілізованих чоловіків.