"Все перевернулось": оглядач назвав головну зміну 2026 року для кожного росіянина

Впевненість росіян у власній безпеці остаточно зруйнована, адже наслідки війни виразніше проявляються на території країни-агресорки. Пожежі на нафтопереробних заводах, складах і масштабна паливна криза змушують росіян усвідомити реальність, від якої Кремль тривалий час намагався їх ізолювати.

Як розповів в ефірі 24 Каналу військовий оглядач Іван Тимочко, бойові дії та їхні економічні наслідки перенеслися безпосередньо на територію Росії. Свідомість пересічних росіян зазнає суттєвих трансформацій, оскільки запевнення Кремля про безпеку більше не відповідають дійсності.

Як паливний колапс і пожежі на об'єктах б'ють по Росії

Ситуація з постачанням пального в Росії досягла критичної позначки. Проблеми із забезпеченням спостерігаються не лише на суходолі, а й на річковому транспорті, де плавзасоби вишукуються в черги через неможливість заправитися. Водночас регулярні пожежі на великих складських комплексах, таких як Wildberries та Ozon, а також на нафтопереробних заводах суттєво підривають економічну спроможність агресора.

Росіяни бачить пожежі, як горять склади, розуміють матеріальні втрати. Щодня вони спостерігають черги за пальним. Це впливає. Громадянин Росії втрачає свою суб'єктність і починає думати, чому так сталося.

– наголосив Іван Тимочко.

Намагання Кремля розв'язати проблему через імпорт чи перенесення виробництв до інших країн лише підкреслюють глибину кризи. Російські громадяни втрачають робочі місця, спостерігають постійні черги на АЗС та стикаються з падінням купівельної спроможності.

"Колись Володимир Путін казав, що почав війну в Україні, щоб вона не прийшла на територію Росії. Але все обернулася на 180 градусів – Путін приніс війну в Росію, а росіяни виявилися до цього не готовими", – додав військовий оглядач.

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Приховати реальний стан справ для російської влади стає дедалі важче. Якщо у 2023–2024 роках демобілізовані чи поранені окупанти ще поверталися додому й розповідали правду про події в Україні, то згодом режим просто зачистив цих носіїв інформації.

Командування свідомо відправляє поранених у "м'ясні штурми" та не забирає тіла загиблих з поля бою, щоб запобігти поширенню правди всередині країни.

Відсутність унаочнення війни та похоронів у російських містах була способом стримування суспільного резонансу. Проте зараз війна приходить у домівки росіян через економічні, побутові та матеріальні втрати, – підкреслив Тимочко.

Отже, росіяни виявилися абсолютно не адаптованими до життя в умовах війни на власній території. Замість протестів чи усвідомлення причин того, що відбувається, цивільне населення обирає втечу – люди виїжджають до Сибіру або навіть за кордон.