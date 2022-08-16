Загрози до 24 серпня зросли: окупанти масово стягують ракети в Україну

Загрози для України на 24 серпня продовжують зростати. російські окупанти масово знімають зі зберігання ракети для С-300, що використовуються зараз переважно по поверхні.

Так, з арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів у Котовому було вилучено понад 120 контейнерів із ракетами до зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-300 та 10 контейнерів із ракетами для оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер".

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Ракети звозять з усієї росії

Наразі ЗКР (зенітні керовані ракети – 24 канал) для С-300 звозять з усієї росії в Україну, для використання замість ракет тактичного та оперативно-тактичного рівня.

Той факт, що нестача ракет до тактичних ракетних комплексів (ТРК) "Точка-У" та ОТРК "Іскандер" змусила їх так викручуватися, звичайно ж, тішить, але те, що ЗУР для С-300 у запасах може становити до тисячі – не тішить.

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