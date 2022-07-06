Зупинити Путіна можна лише одним шляхом

Путінізм як синтез більшовизму, чорносотенщини та гітлеризму. Послухав інтерв'ю відомого російського журналіста (Олексія Венедиктова) із відомим російським політологом (Володимир Пастухов), який уже давно живе на Заході (зараз у Лондоні).

У ході своєї розмови співрозмовники побіжно дійшли висновку, що зараз у путінській росії чорносотенці перемогли більшовиків, у тому сенсі, що ідея національної великодержавної ненависті до всякого роду "іновірців" (тобто чорносотенство) перемогла ідею соціальної, класової ненависті, ненависті до багатих, пролетаріату до буржуазії, чесних людей до високопоставлених злодіїв та корупціонерів (тобто ідею більшовизму).

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У сучасній Росії переміг путінізм

Але ж "більшовизм" – це не лише ідея класової боротьби та класової ненависті, це також ідея грандіозної перебудови світового порядку. Це, до речі, опосередковано наголосив і Володимир Пастухов.

І в цьому сенсі треба визнати, що путінізм, який переміг у сучасній Росії – це синтез "чорносотенства" як шаленого російського націоналізму, великодержавного шовінізму, з "більшовизмом", як ідеологією глобальної перебудови світу.

З "більшовизму" Путін прибрав ідею соціальної справедливості і замінив її специфічною ідеєю "великодержавної справедливості", суть якої в тому, що право вирішувати мають лише великі держави, а всі інші держави мають лише обмежений суверенітет, і повинні покірно виконувати волю "головних" держав .

І якщо раніше Путін ще був готовий домовлятися з іншими "великими державами" про поділ сфер впливу, про нову "Ялту", то тепер він висуває ультиматуми, намагається нав'язувати свою волю шляхом прямої та повномасштабної війни.

Путін висуває ультиматуми / Фото Getty Images

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Путінський фашизм

Більшовики намагалися зруйнувати весь "старий світ" і роздмухати пожежу світової революції, а Путін руйнує правовий порядок міжнародних відносин, що склався після Другої світової війни, замінює міжнародне право на право сили і право війни, провокує нову світову війну і підштовхує світ до ядерного апокаліпсису.

Більшовики хотіли нав'язати всьому світу новий комуністичний порядок, а Путін та його поплічники мріють про всесвітнє домінування Росії. І в цьому сенсі, а також за застосовуваними методами, Путін йде стопами Гітлера. І це не "рашизм", це путінський фашизм. Визначаймо це його справжньою сутністю.

Сон ліберального розуму породив політичне чудовисько на ім'я Путін. Путінізм поєднав у собі і чорносотенщину, і більшовизм та гітлеризм. І це лише посилює його небезпеку, і для нас, і для всього світу, і для Росії.

Поки що не пізно Путіна треба зупинити. І це можливо зробити лише військовим шляхом.

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