Росіяни атакували "Шахедами", ворог просунувся у низці селищ: хронологія 982 дня війни
У п'ятницю, 1 листопада, триває 982 день повномасштабної війни. Росіяни тиснуть на фронті та завдають ударів, Сили оборони продовжують стримувати атаки та просування ворога.
Яка ситуація на фронті, в тилу, в дипломатії – читайте в тексті 24 Каналу.
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Відповідно до оновлених карт, росіяни просунулися в Новодмитрівці, а також поблизу ще п'яти населених пунктів. Ворог просунувся біля Новоукраїнки, Богоявленки, Максимільянівки, Побєди, Костянтинівки та в Новодмитрівці, Запеклі бої продовжують точитися по всій лінії фронту. Зокрема, в окупантів є часткове просування на захід від Куп'янська. За даними ISW, російські війська продовжують вести обмежені наступальні дії на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська, втім, без їх подальшого просування. Генштаб ЗСУ підтверджує, що російські війська продовжують наступати на північний захід від Куп’янська в районі Кіндрашівки, на південний захід від Сватового біля Дружелюбівки та Греківки, на північний захід від Кремінної біля Тернів, на захід від Кремінної біля Зарічного, і на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва. Перед вибухами в Харкові Повітряні сили заявляли про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією. Поки інформації від місцевої влади про можливі наслідки атаки окупантів не було.
У DeepState розповіли про просування окупантів
– йдеться у звіті.
Окупанти просуваються на захід від Куп'янська
Росіяни вдарили КАБом по Харкову
Відповідно до оновлених карт, росіяни просунулися в Новодмитрівці, а також поблизу ще п'яти населених пунктів.
Ворог просунувся біля Новоукраїнки, Богоявленки, Максимільянівки, Побєди, Костянтинівки та в Новодмитрівці,
Запеклі бої продовжують точитися по всій лінії фронту. Зокрема, в окупантів є часткове просування на захід від Куп'янська. За даними ISW, російські війська продовжують вести обмежені наступальні дії на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська, втім, без їх подальшого просування.
Генштаб ЗСУ підтверджує, що російські війська продовжують наступати на північний захід від Куп’янська в районі Кіндрашівки, на південний захід від Сватового біля Дружелюбівки та Греківки, на північний захід від Кремінної біля Тернів, на захід від Кремінної біля Зарічного, і на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва.
Перед вибухами в Харкові Повітряні сили заявляли про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією. Поки інформації від місцевої влади про можливі наслідки атаки окупантів не було.