5 травня, 06:59
Удар росіян по Конотому, Підмосков'я під атакою БпЛА: хронологія 1167 дня війни
Вже 1167 днів Україна дає відсіч російському вторгненню. Захисники стримують ворога по всій лінії фронту та завдають ударів у відповідь.
Про ситуацію на передовій, наслідки чергових обстрілів, нові докази воєнних злочинів Росії та справи в міжнародній політиці – розповідає 24 Канал.
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В ніч на 5 травня в Конотопі на Сумщині пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Міський голова Конотопа повідомив про роботу ППО в регіоні, а згодом – про наслідки удару ворога.
06:33, 05 травня
Росіяни атакували Конотоп балістикою та БпЛА
В ніч на 5 травня в Конотопі на Сумщині пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Міський голова Конотопа повідомив про роботу ППО в регіоні, а згодом – про наслідки удару ворога.