Атака "Шахедів" на Україну, у Криму лунали вибухи: хронологія 1178 дня війни

Триває 1178 доба з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупаційні війська не покидають спроб захопити дедалі більше українських територій, однак Сили оборони дають потужну відсіч агресору.

Про ситуацію на фронті та міжнародній арені, наслідки ворожих обстрілів, нові воєнні злочини російських окупантів – розповідає 24 Канал. Дивіться також Лінія фронту зазнала низки змін за добу: новий огляд бойових дій та карти від ISW