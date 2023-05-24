Зеленський зібрав Ставку, глава Міноборони Британії у Києві: хронологія 455 дня війни

Кремль не полишає спроб наступати на території України. Проте ЗСУ потужно протистоять ворогу.

Яка ситуація у дипломатії та на полі бою на 455 день війни – читайте в тексті 24 Каналу.

Важливо Обвал будинку в Авдіївці, пакет допомоги від Німеччини: хронологія 454 дня війни

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У Генштабі ЗСУ повідомиои, що росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.ЗСУ просуваються у Бахмуті. Маляр розповіла, що росіяни замінюють свої підрозділи після того, як їх виснажили ЗСУ. Вони намагаються посилитись на флангах та робити ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли.Російські повстанці захопили у путінських загарбників БТР 82. Зазначили, що сам процес "віджимання" техніки в загарбників не був важким.У російських пабліках розганяють фейк про поранення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нібито його важко поранили під Херсоном. Данілов спростував цю маячню і пояснив, що такими вигадками окупанти хочуть перебити ганьбу з Бєлгородом.Російські журналісти вирішили дізнатись, хто ж охороняє кордон у Бєлгородській області. Вони вияснили, що держкордон під Бєлгородом охороняється строковиками. А вже за ними розташовані росгвардійці та прикордонники.Найбільший у світі авіаносець США "Джеральд Р. Форд" 24 травня зайшов до Осло. Це стало першим заходом в рамках демонстрації сили НАТО для такого американського корабля. Подія вже викликала паніку в росіян.Бійці РДК і легіону "Свобода Росії" похизувалися трофеями з Бєлгородщини. Під час рейду вдалось забрати з КПП Грайворон БТР 82, документи і одного полоненого. Водночас бійці розповіли, що внаслідок бойових зіткнень двоє солдатів РДК отримали поранення, також кілька поранених є і у легіону.

Трофеї РДК та "Свободи Росії" / Фото Анна Черненко

У Польщі допустили, що на території Білорусі може розпочатися нове народне повстання. Колишній заступник міністра оборони Вальдемар Скшипчак переконаний, що повстання в Білорусі відбудеться, тож закликав свою державу уже готуватися до нього.Олексій Резніков вперше підтвердив використання ЗСУ далекобійних ракет Storm Shadow. За його словами, наша країна вже успішно застосовує ці ракети по військових об'єктах окупантів.Посол України у Німеччині Олексій Макеєв продемонстрував німецьку військову техніку, що допоможе ЗСУ відбивати атаки російських окупантів.Американський безпілотник проводить розвідку над Чорним морем поблизу берегів Криму. Після обіду стало відомо, що над Чорний морем також летить розвідувальний Boeing Великої Британії в супроводі 2 винищувачів Eurofighter.Курт Волкер впевнений, що контрнаступ відбудеться, й він стане успішним для України. Він назвав майбутню наступальну операцію "одним з етапів". На його думку, люди покладають занадто багато надій на цю подію.Представник розвідки Андрій Юсов заявив, що через події у Бєлгородській області Росія має намір з окупованих територій перекинути свої підрозділи у межі свого кордону.Українські військові продовжують просуватись на Бахмутському напрямку. Олександр Сирський показав, як ЗСУ штурмують ворожі позиції впритул до їхніх бліндажів.

Як Сили оборони штурмують позиції росіян: дивіться відео

Міноборони повідомило про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів;

учасники Ставки проаналізували постачання зброї від союзників та динаміку нарощування власного виробництва;

Україна почала роботу над концепцією розвитку авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Мовиться про F-16.

Сергій Шойгу зреагував на прорив російського кордону через два дні після того, як це трапилося. І відразу ж заявив про "перемоги" Росії – начебто більшість військових вбили на території Бєлгородської області. За його словами, решту гнали до кордону і "ліквідували" вже там.Сергій Наєв розповів, що керівництво Білорусі обмежило свою співпрацю з Росією щодо постачання озброєння, боєприпасів, а також надання полігонів для підготовки мобілізованих. Тож, тепер ні літаки, ні дрони з Білорусі не злітають.Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер каже, що Штати не передають нам деякі види озброєння, бо бояться перетнути "червоні лінії". За його словами, це неправильно, адже Путіна будь-що треба зупинити.Олексій Данілов прокоментував рейди повстанців у Росії. За його словами, Брянській, Курській, Воронезькій областях та іншим краям варто підготуватись до подібних операцій.Череватий пояснив, що Силам оборони вдасться взяти російських загарбників у тактичне оточення у Бахмуті, якщо вони й надалі просуватимуться по флангах міста.Українська розвідка повідомила, що російські загарбники продовжують мілітаризацію території Запорізької АЕС. Вони не зменшують свою присутність на станції. Наразі територію деяких енергоблоків фактично використовують як логістичну та військову бази. До того ж там приховано відбувається ротація.Дмітрій Пєсков заявив, що нібито Росія "проти замороження СВО". Натомість може використати у війні всі засоби для "досягнення мети". Пєсков не уточнив, про що саме мовиться.Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що у Сватівському районі Луганської області російські загарбники стратили чоловіка через те, що він мав чітку проукраїнську позицію.Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що тривога у східних та південних областях України може бути пов'язаним з екстреним виходом в море одного з російських ракетоносіїв – фрегата "Адмірал Макаров". Він вийшов на рубежі пуску ракет.Під Бахмутом загинув майстер спорту України з боксу Олександр Онищенко. Йому було тільки 30 років.СБУ викрила організатора прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі. Мовиться про заступника керівника проросійської організації "Единое отечество" та учасника релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України". Йому загрожує до 8 років тюрми.Володимир Зеленський зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача. Президент розповів, що головком, розвідка, командувачі ОСУВ "Хортиця" й "Таврія" доповіли про ситуацію на передовій. Окрім цього:

Секретар координаційного штабу з питань полонених Дмитро Усов розповів, що Кирило Буданов від початку свого призначення "рвався у бій", аби, зокрема, проводити обміни. Проте замість нього на перший обмін поїхала його дружина – Маріанна.

11:45 У Київ приїхав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Він вже зустрівся з Олексієм Резніковим. Глави міністерств оборони країн обговорювали:

натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі;

пріоритети по озброєнню України для досягнення перемоги. Особливо щодо ракет Storm Shadow.

Міністр оборони України подякував Великій Британії та Воллесу за підтримку з перших днів повномасштабної війни.

Через обстріли росіян без світла залишились деякі населені пункти у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де дозволяє безпекова ситуація.Російські воєнкори заявили про атаку безпілотників на корабель-розвідник "Іван Хурс", коли він пройшов пролив Босфор. Мовиться нібито про три дрони. За даними пропагандистів, нібито "вдалося успішно відбити атаку, корабель пошкоджень не зазнав".

11:10 Росіяни впродовж минулої доби декілька разів обстрілювали Очаківську громаду, що у Миколаївській області. Як наслідок:

постраждала одна людина;

пошкоджені та частково зруйновані приватні будинки, автомобілі, об'єкти інфраструктури;

пошкоджені лінії газо-, електропередач, а також доступу до мережі.

За словами глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, постачання світла та газу вдалося відновити.

Над Кримським мостом помітили дим. Окупаційна так звана "влада" заявила про "ученія". Згодом рух на мосту відновили.

Як димів Кримський міст: дивіться відео

Що відбувалось на Кримському мосту: дивіться відео

на Бахмутському напрямку протягом доби Росія вела марні наступальні дії у напрямку Хромового;

на Авдіївському напрямку – ворог марно наступав в напрямку Первомайського.

Кирило Буданов розповів, що був поранений тричі. Перше поранення було легким, друге – важким. Глава української розвідки розповів: "Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина, шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 кілометрів, а потім упав знесилений. Поранення важке, але у принципі жити можна".Утретє йому прострілили праву руку й куля вибила ліктьовий суглоб, тому кінцівка погано згинається.Слідчі зафіксували, що орієнтовно 03:20 24 травня російські військові запустили по Великобурлуцькій ОТГ Куп'янського району Харківської області шість дронів. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, навчальні заклади, будинок культури. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував просування Сил оборони довкола Бахмута. Полковник пояснив, що наші воїни щодня завдають російським загарбникам колосальних втрат в межах успішної оборонної операції на Бахмутському напрямку.У легіоні "Свобода Росії" пояснили, як їм вдалося з легкістю перейти кордон. Там зазначили, що гроші на оборону банально розікрали. Хоча виділили з російського бюджету на побудову так званих оборонних ліній 125 мільйонів доларів.У Пентагоні заявили, що США вже відправили у Польщу танки M1A1 Abrams для навчань на них українських військовослужбовців. Тренування бійців ЗСУ розпочнуться вже протягом наступного тижня.Франція хоче бути гарантом безпеки для України. Радник глави Офісу Президента заявив, що саме Україна після перемоги буде гарантом безпеки для Європи, зокрема, стосовно того, що Росія більше ніколи не розпочне війну.Видання New York Times написало, що захисники України не брали участі у рейді легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу, який діє у Бєлгородській області. Посилаючись на високопоставленого українського чиновника, ЗМІ написало, що українські військові займалися обороною нашого кордону у районі рейду.Росія тільки за останню добу втратила на війні в Україні 400 військових, з 24 лютого 2022 року – 204 760 російських солдатів.Олексій Резніков та його американський колега Ллойд Остін обговорили підготовку до "Рамштайну-12", який має відбутись 25 травня у режимі онлайн. Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що обговорюватимуть посилення ППО України, надання боєприпасів, а також передачу ЗСУ багатоцільових винищувачів F-16.Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що постачання F-16 для України – довгострокові домовленості. Тобто винищувачі не будуть релевантними для майбутнього контрнаступу.Речник Державного департаменту США Метью Міллер розповів, що у Бєлгородській області не використовують зброю, яку Сполучені Штати надали Україні. Він додав, що США не заохочують і не дозволяють ударів усередині Росії, проте саме Україні вирішувати, як вести цю війну.У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках відбулось 26 бойових зіткнень. За даними наших військових:

ЗСУ знищили російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52, 4 ударних дронів типу Shahed та 1 розвідувальний дрон типу Zala.

Окрім цього, наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 3 важливі цілі росіян.

Віктор Орбан цинічно заявив, що Україні не виграти у війні. Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відповів йому, що в України справи йдуть добре.

Іспанія не братиме участі у коаліції винищувачів F-16. Адже країна не має цих літаків на озброєнні. Міністерка оборони виключила можливість навчання українських пілотів на винищувачах F-16 в їхній країні та доставку самої техніки.У Бєлгороді біля вокзалу трапилась "бавовна". Зокрема, там пізно ввечері 23 травня пролунали гучні вибухи. Над містом виднівся густий дим. Окупанти традиційно заявили про "атаку безпілотників" біля залізничного вокзалу на Цивільному проспекті. За даними пропагандистів, вибухівку нібито скинули на проїжджу частину дороги, є пошкодження легкового автомобіля.Легіон "Свобода Росії" розповів про свої досягнення у Брянській області. За їхніми даними, окупанти не завдали їм таких втрат, про які заявляють. Окрім того, у легіоні розповіли, що вони наробили галасу серед путінської орди. Зокрема, "демілітаризували" мотострілецьку роту збройних сил Росії, знищили кілька одиниць їхньої бронетехніки.У мережі 23 травня з'явилось відео, яке заінтригувало багатьох українців. Зокрема, на кадрах військові були біля знаку початку населеного пункту Гоголівка, що у Курській області.