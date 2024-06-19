Росія атакувала "Шахедами" Львівщину, є влучання: хронологія 847 дня війни
Російські окупанти не виводять війська з України, атакуючи цивільних та намагаючись просуватись на фронті. Проте ЗСУ стримують і відтісняють ворога та знищують ворожі дрони та ракети.
Яка ситуація на фронті, в тилу, в дипломатії – читайте в тексті 24 Каналу.
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Львівську область атакували 5 дронів-камікадзе. Глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що наші бійці протиповітряної оборони знищили всі "Шахеди", які атакували регіон вночі. Зокрема: У Івано-Франківській та Львівській області знову пролунала тривога. На Львівщині зафіксували ще один "Шахед". Андрій Садовий розповів, що у Львові працювала ППО. За його словами, є інформація про влучання безпілотника на території Львівської громади. "Влучання в Малехові, Львівська громада. Відомо про одного пораненого чоловіка-охоронця, 70 років. Стан середньої важкості. Його госпіталізувала швидка", – уточнив мер. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що у Малехові постраждав 47-річний чоловік. Зокрема, у нього різані рани. Медики допомогли йому на місці. Російські окупанти атакували Україну "Шахедами". Дрони летіли на Хмельниччину, Вінниччину, Кіровоградщину, а також Тернопільську, Волинську, Рівненську та Львівську області.
Львівщину атакували 5 "Шахедів"
Ворог атакував Львівщину
Росія атакувала Захід України "Шахедами"
Львівську область атакували 5 дронів-камікадзе. Глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що наші бійці протиповітряної оборони знищили всі "Шахеди", які атакували регіон вночі. Зокрема:
У Івано-Франківській та Львівській області знову пролунала тривога. На Львівщині зафіксували ще один "Шахед".
Андрій Садовий розповів, що у Львові працювала ППО. За його словами, є інформація про влучання безпілотника на території Львівської громади.
"Влучання в Малехові, Львівська громада. Відомо про одного пораненого чоловіка-охоронця, 70 років. Стан середньої важкості. Його госпіталізувала швидка", – уточнив мер.
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що у Малехові постраждав 47-річний чоловік. Зокрема, у нього різані рани. Медики допомогли йому на місці.
Російські окупанти атакували Україну "Шахедами". Дрони летіли на Хмельниччину, Вінниччину, Кіровоградщину, а також Тернопільську, Волинську, Рівненську та Львівську області.