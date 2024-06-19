Росія атакувала "Шахедами" Львівщину, є влучання: хронологія 847 дня війни

19 червня 2024, 06:25
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Російські окупанти не виводять війська з України, атакуючи цивільних та намагаючись просуватись на фронті. Проте ЗСУ стримують і відтісняють ворога та знищують ворожі дрони та ракети.

Яка ситуація на фронті, в тилу, в дипломатії – читайте в тексті 24 Каналу

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06:03, 19 червня

Львівщину атакували 5 "Шахедів"

Львівську область атакували 5 дронів-камікадзе. Глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що наші бійці протиповітряної оборони знищили всі "Шахеди", які атакували регіон вночі. Зокрема:

  • під час першої тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35, 4 ворожі безпілотники,
  • під час другої тривоги, яка тривала з 04:27 по 05:24, ще один дрон.

04:58, 19 червня

У Івано-Франківській та Львівській області знову пролунала тривога. На Львівщині зафіксували ще один "Шахед". 

04:16, 19 червня

Ворог атакував Львівщину

Андрій Садовий розповів, що у Львові працювала ППО. За його словами, є інформація про влучання безпілотника на території Львівської громади.

"Влучання в Малехові, Львівська громада. Відомо про одного пораненого чоловіка-охоронця, 70 років. Стан середньої важкості. Його госпіталізувала швидка", – уточнив мер. 

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що у Малехові постраждав 47-річний чоловік. Зокрема, у нього різані рани. Медики допомогли йому на місці. 
 

02:30, 19 червня

Росія атакувала Захід України "Шахедами"

Російські окупанти атакували Україну "Шахедами". Дрони летіли на Хмельниччину, Вінниччину, Кіровоградщину, а також Тернопільську, Волинську, Рівненську та Львівську області.

Автор: Діана Квасневська