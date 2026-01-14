Уражено тисячі окупантів, збитки на мільярди: у Нацгвардії розповіли про ефективність БпЛА
- За допомогою дронів Нацгвардії підтверджено ураження понад 126 тисяч цілей, включаючи 2 432 танки та 4 187 бронемашин.
- Орієнтовна вартість втрат противника від застосування дронів перевищує 18,2 мільярда доларів.
Командувач Нацгвардії розповів про ефективність українських дронів. За його словами, це один з ключових чинників ефективного ураження противника та досягнення результатів на полі бою.
Про це пише 24 Канал із посиланням на командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.
Наскільки ефективні безпілотники Нацгвардії?
Півненко розповів, що за період повномасштабного вторгнення Росії в Україну внаслідок застосування підрозділами НГУ дронів різного типу підтверджено ураження понад 126 тисяч цілей противника, зокрема:
- 2 432 танки,
- 4 187 бойових броньованих машин,
- 869 самохідних артилерійських установок,
- 218 засобів ППО,
- 326 РСЗВ,
- 10 493 артилерійські системи,
- 8 603 одиниці автомобільної техніки,
- 3 845 одиниць спеціальної техніки,
- 813 складів паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів,
- 2 111 одиниць інженерної техніки,
- 52 082 вогневі позиції та фортифікаційні споруди.
Крім того, уражено тисячі піхотинців противника й інші важливі цілі. Орієнтовна вартість завданих противнику втрат перевищує 18,2 мільярда доларів.
Ці результати – наслідок системної роботи, професійної підготовки особового складу та постійного розвитку безпілотної складової,
– наголосив Півненко.
Він додав, що Національна гвардія України постійно змінює та вдосконалює програми підготовки, інтегруючи реальний бойовий досвід і напрацювання з поля бою.
За сприяння Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка і завдяки злагодженій роботі на всіх рівнях застосування безпілотних систем масштабується, і є невід'ємною складовою спроможностей захисників.
Що відомо про втрати ворога на війні?
Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив у розмові з 24 Каналом деталі атаки на завод ворога "Атлант Аеро" у Таганрозі, що виготовляє безпілотники.
За словами Ступака, Росія виготовляє широку номенклатуру безпілотників – "Молнії", "Бандеролі", "Герані". Тільки "Гераней" – у модифікації "Шахеда" – вже 7 різноманітних варіантів. Їх могли виготовляти на ураженому заводі у Таганрозі, так само як і різне комплектування до безпілотників.
До слова, за добу 13 січня Сили оборони знищили 990 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 221 940 солдатів, 11 550 танків та 23 902 бойових броньованих машин.