Начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що Росія планує наймасштабнішу програму переозброєння з 1980 року. Таким чином країна-агресорка хоче підготуватися до війни з НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Кирила Буданова в інтерв'ю Наталії Мосейчук на її ютуб-каналі.

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Що розповів Буданов про плани Росії переозброїтися?

Керівник ГУР, коментуючи нещодавню заяву про плани Росії витратити 1,1 трильйона доларів на переозброєння, заявив, що Москва готуватиметься до можливої війни з НАТО.

Цей документ, я дуже гарно його знаю, в якому є сума в 1,1 трильйона доларів, він звучить насправді як здається, 90 трильйонів російських рублів. Так от, завдання №1, яке прописано в цьому системному документі, це підготувати Російську Федерацію до війни з НАТО на 2030 рік,

– сказав Буданов.

За словами глави української розвідки, саме на це направлені всі ці дії та всі бюджети країни-агресорки.

"Основна частина суми має бути витрачена приблизно до 2030 року. Далі вже піде все на спад", – пояснив генерал.

До слова, раніше Кирило Буданов заявляв, що Росія планує витратити 1,1 трильйона доларів на переозброєння до 2036 року. У країні-агресорці триває масштабна мобілізація політики, економіки та суспільства готовності до майбутньої великої війни з країнами Заходу.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголошував, що більшість витрачених у Росії коштів на переозброєння вкрадуть, як це було під час минулої відповідної програми. Однак це також показує, що Росія цілиться на окупацію країн Балтії.