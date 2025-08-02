Росія планує наймасштабнішу програму переозброєння з 1980 року, – Буданов
- Росія планує наймасштабнішу програму переозброєння з 1980 року, витративши 1,1 трильйона доларів для підготовки до можливої війни з НАТО до 2030 року.
- Кирило Буданов зазначив, що основна частина бюджету на переозброєння має бути витрачена до 2030 року, після чого витрати знижуватимуться.
Начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що Росія планує наймасштабнішу програму переозброєння з 1980 року. Таким чином країна-агресорка хоче підготуватися до війни з НАТО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Кирила Буданова в інтерв'ю Наталії Мосейчук на її ютуб-каналі.
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Що розповів Буданов про плани Росії переозброїтися?
Керівник ГУР, коментуючи нещодавню заяву про плани Росії витратити 1,1 трильйона доларів на переозброєння, заявив, що Москва готуватиметься до можливої війни з НАТО.
Цей документ, я дуже гарно його знаю, в якому є сума в 1,1 трильйона доларів, він звучить насправді як здається, 90 трильйонів російських рублів. Так от, завдання №1, яке прописано в цьому системному документі, це підготувати Російську Федерацію до війни з НАТО на 2030 рік,
– сказав Буданов.
За словами глави української розвідки, саме на це направлені всі ці дії та всі бюджети країни-агресорки.
"Основна частина суми має бути витрачена приблизно до 2030 року. Далі вже піде все на спад", – пояснив генерал.
До слова, раніше Кирило Буданов заявляв, що Росія планує витратити 1,1 трильйона доларів на переозброєння до 2036 року. У країні-агресорці триває масштабна мобілізація політики, економіки та суспільства готовності до майбутньої великої війни з країнами Заходу.
Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголошував, що більшість витрачених у Росії коштів на переозброєння вкрадуть, як це було під час минулої відповідної програми. Однак це також показує, що Росія цілиться на окупацію країн Балтії.