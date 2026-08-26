Рятівне коло для Росії: чому НАТО помиляється у своєму сприйнятті війни

Російський режим опинився у пастці власних економічних та соціальних проблем, вирішити які може лише постійна ескалація. Водночас на Заході досі не усвідомлюють реальних масштабів загрози, сприймаючи війну в Україні як локальний конфлікт.

Військовий оглядач Василь Пехньо розповів 24 Каналу про справжні мотиви кремлівського режиму та пояснив, чому Захід фатально помиляється в оцінці загроз. За його словами, Кремль уже не може існувати без війни, а розширення агресії на країни Північноатлантичного альянсу стає для нього єдиним способом утримати владу.

Чому розширення війни є необхідністю для Кремля

Російська верхівка перетворилася на "воєнних наркоманів", які не здатні зупинити бойові дії. Тільки воєнний стан дозволяє пояснити населенню руйнування економіки, дефіцит товарів, закручування гайок та величезні втрати на фронті.

Кремлю потрібно "підживлювали" суспільні настрої. Тому варіант з протистояння з НАТО, країнами Балтії – це рятівне коло для Росії,

– підкреслив Пехньо.

Адже у повільно тліючому форматі війна втрачає увагу суспільства та світу, тому Кремлю конче необхідно підживлювати градус ескалації.

Що відбувається з загрозою з Білорусі та рішучістю Альянсу

Аналітик зазначив, що світ сприймає війну в Україні так само відсторонено, як колись сприймали події на Донбасі під час АТО. Тим часом Росія готує нові майданчики для провокацій у Білорусі, розбудовуючи там військову інфраструктуру.

Сама по собі інфраструктура не воює, тобто вона може бути ознакою підготовки тих чи інших дій. Але треба дивитися, чим вона наповнюється. Якщо на підготовлену інфраструктуру будуть заходити відповідні війська, тоді можна буде говорити про якісь уже подальші підготовки,

– зауважив військовий оглядач.

Він також нагадав про численні диверсії РФ у Європі – від обриву кабелів у Балтійському морі до замахів на керівників оборонних підприємств Заходу, що свідчить про перевірку НАТО на міцність.

Нагадаємо, раніше стало відомо про розгортання нових військових об'єктів у Білорусі й стягування військ до кордону. За даними розвідки, Кремль готується перевірити рішучість блоку НАТО на східному фланзі.

Росія готується до ескалації: дивіться відео