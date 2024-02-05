У Міноборони Естонії окреслили шанси, що війна між Росією і НАТО все ж станеться

Останнім часом у ЗМІ можна було прочитати про те, що між НАТО та Росією таки може початися війна. У Міноборони Естонії окреслили шанси, що це таки станеться.

Своїми думками щодо цього в інтерв'ю 24 Каналу поділився постійний секретар Військового міністерства оборони Естонії Кусті Салм. Журналіст пригадав слова пані прем'єр-міністра Каї Каллас, котра заявляла, що НАТО може стати наступною метою нападу країни-агресорки.

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Росію стримує війна в Україні

Коли мовиться про наміри Росії, я думаю, що наразі вся стратегічна двозначність зникла. Намір Росії полягає в тому, щоб нав'язати свою власну волю більшості східноєвропейських націй, як вони виклали наприкінці 2021 року у своїх вимогах. Тому зрозуміло, що якби в Росії була така можливість, вона б не сумнівалася використати її,

– наголосив Салм.

Він зауважив, що зупиняє Росію війна в Україні. Але якщо ворог досягне успіху, то його "апетити лише зростуть". За його словами, росіяни знайдуть виправдання своїй поразці, вони тлумачитимуть поведінку Заходу, як "найсильнішої та недосяжної мети". І, ясна річ, "це буде запрошенням до конфлікту".

Отже, наш єдиний стратегічний варіант для Естонії, як і для всіх інших країн Європи та НАТО, – це допомогти Україні виграти війну,

– зазначив Кусті Салм.

Він наголосив, що необхідно знищити перспективу потенційного військового конфлікту. За його словами, єдиний спосіб зробити це – "спочатку допомогти Україні перемогти". Це дозволить знищити та прогнати ворога з території нашої країни.

Він також додав, що у країні будують лінії оборонних укріплень. З Литвою спорудять близько 600 бетонних бар'єрів. Вони мають працювати як лінія оборони, яку наша держава побудувала на східному кордоні.

Це зробило б завоювання Естонії для Росії набагато дорожчим, і їм знадобилося б зібрати більше військ,

– додав він в інтерв'ю.

За його словами, Естонія серйозно ставиться до власного захисту не лише у пресрелізах. Це також роблять у реальних діях.

Салм озвучив припущення, що дуже чітко "висловлюємося, що територіальна цілісність Естонії – територіальна цілісність НАТО і Європейського Союзу". Він додав, що у країні переконалися, що "це конкретні кроки від імені альянсів".

За його словами, у країни є чотири позиційні війська союзників, "фактично трьох ядерних держав на естонській землі". Він додав, що це мало б бути достатньо достовірним, "щоб передати це повідомлення Росії".