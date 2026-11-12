Готують пакти про ненапад: політолог попередив про загрозу атаки Росії на НАТО

Росія працює над розколом у НАТО та посиленням кризи в Європейському Союзі. Ворог вже зараз обговорює ідею укласти "пакти про ненапад" з деякими країнами Альянсу.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець та політичний консультант Олександр Антонюк. За його словами, вже зараз Росія намагається нав'язати окремим європейським столицям пакти про ненапад. Це наштовхує на невтішні висновки.

До чого готується Росія?

Як наголосив Антонюк, в історії вже був пакт Молотова – Ріббентропа, який закінчився війною. Росія цілком може вдарити по деяких європейських державах. І не факт, що це станеться аж у далекому майбутньому.

Цілком ймовірно, що Росія готується зараз атакувати військові об'єкти окремих європейських держав. Не виключено, що це станеться на початку наступного року,

– зазначив Антонюк.

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І тут є питання щодо того, як саме на це реагуватимуть Сполучені Штати, які віддаляються від НАТО. Окрім того, там роблять серйозну помилку, що намагаються домовитися з агресором. Це лише підштовхує Росію до активних дій.

З агресором, терористом та воєнним злочинцем ведуть різні переговори та намагаються знайти формати, які втихомирили б його або принаймні задовольнили на якийсь час. Все це є черговим запрошенням агресора до більш потужної ескалації,

– підкреслив Антонюк.

Раніше стало відомо, що представники країни-агресорки в Абу-Дабі відмовилися обговорювати припинення ударів по українській енергетиці та деескалацію в Чорному морі.