Кожен має мати вдома кулемет, – Данілов про сусідство з Росією

Ніхто не має сумнівів у тому, що Україна переможе у війні, розв'язаній Росією. Водночас поразка ворога не означає, що ми зможемо бути в абсолютній безпеці.

В інтерв'ю Наталії Мосейчук секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що нам потрібно бути в постійній готовності. Для цього, за його словами, кожен українець має мати зброю в оселі, передає 24 Канал.

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Потрібно бути готовими до повернення ворога

Я прихильник того, що ми ж Росію нікуди не відсунемо від своїх кордонів, і тому маємо розуміння, що постійно маємо бути готові до будь-яких процесів. Кожен має мати вдома кулемет, щоб захищатися,

– зазначив Данілов.

Він додав, що коли людина має зброю, то "зовсім інші відчуття". Так, потрібно буде обережно з нею поводитися. Мають запровадити певні правила. Водночас наявність озброєння дозволить почуватися захищенішими.

Наталія Мосейчук спитала Данілова, чи означає це, що Україна житиме за ізраїльським сценарієм. Секретар РНБО зазначив, що це радше означає, що нам потрібно буде зберігати пильність на постійній основі. Адже всі ми чудово розуміємо, що Росія може не полишити своїх імперських планів.

Звернімо увагу на те, що радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк напередодні оцінив терміни завершення війни. Відразу ж обмовимося, що це лише припущення і воно не означає, що саме так усе і має відбутися.

Коли може закінчитися війна

За словами Михайла Подоляка, Україні необхідно більше різних видів якісної зброї. Це потрібно, щоб ворог не мав можливості окопуватися, не засипав усе мінами та не встиг розконсервувати все, що залишилося у Росії з 30-х років минулого століття.

Якщо ми будемо оцю математику враховувати, то тоді не буде ніяких ні шести, ні семи років, не буде ніякого 2025-го року,

– підкреслив радник голови ОП.

Зауважимо, що напередодні міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу випалив чергову абсурдну заяву. Мовляв, до 2025 року країна-агресорка буцімто зможе "досягнути планів "СВО". Є чутки, що відповідний наказ віддав сам Владімір Путін.