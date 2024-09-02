Окупантам обіцяють відпустки, але не дають забрати 3000 трупів, – джерела про бої за Торське

Росіяни прагнуть захопити село Торське Донецької області та в цих спробах не жаліють людей. Про це повідомили джерела 24 Каналу в спецслужбах.

Окрім цього, ворог тисне на Макіївку Луганської області. І минулого тижня захопив кілька позицій ЗСУ в районі села.

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25 армії окупантів поставили завдання захопити Торське, в армії коїться хаос, – джерела

Ворог не полишає намірів захопити Торське. Радше – таке завдання стоїть перед 25-ю ворожою армією. За даними джерел 24 Каналу в спецслужбах, в цій армії коїться справжній хаос: на тлі відсутності будь-яких просувань тривалий час в окремих підрозділах постійно змінюють командирів, котрі намагаються вислужитися перед вищим керівництвом, тому посилають якомога більше людей у штурми. Як результат – втрати ворога щоденно тільки в 36-му полку становлять від 20 до 40 осіб,

– ідеться в огляді карти фронту 24 Каналу.

Поки що Торське залишається недосяжним для окупантів. Але вони намагаються його захопити – за даними спецслужб, в районі між Кремінною та Торським лежать близько трьох тисяч трупів ворожих солдатів. Командування забороняє їх евакуйовувати.

За Торське з боку окупантів воюють мобілізовані та бойовики з тимчасово окупованих територій, які конфліктують між собою. Щоб мотивувати іти вперед, командування обіцяє відпустки – мовляв, як захопите село, тоді й відпустимо.

Але така мотивація не працює. В Ульянівському батальйоні охочих іти в штурми дедалі менше, тож усіх дезертирів арештовують і відправляють в штурмовий загін, а командир полку "Леф" щодня кидає у штурми не менше 100 окупантів, що призводить до величезних втрат.

"Ульянівський батальйон, як і 31-ша та 104-та бригади на цьому напрямку, фактично припиняють своє існування. Самі загарбники впевнені, що це відбувається тому, що командир 36-го полку, в складі якого вони воюють, хоче отримати для підрозділу звання гвардійського. Офіцери ж пояснюють такі намагання простіше: вищому командуванню вже доповіли про захоплення Торського, тому зараз і докладають таких зусиль для того, аби це дійсно було так", – підсумовано в статті.

Довідка. 25 армія Росії була створена 2023 року. В травні її почали формувати на Далекому Сході, а у вересні перекинули на Луганщину. В лютому 2024-го армія вже діяла в районі Кремінної.