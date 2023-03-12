Путін має гарний варіант вийти з війни, але він на нього ніколи не піде, – ексагент КДБ

З кожним днем Росія наближається до програшу у війні проти України. Жодного позитиву для Кремля та Володимира Путіна не спостерігається.

Однак в диктатора є дуже простий шлях, аби уникнути нищівної поразки. Про це 24 Каналу висловив колишній співробітник КДБ, полковник Сергій Жирнов.

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Чи наважиться диктатор вийти з війни

За словами полковника, Путіну достатньо віддати наказ закінчити "спеціальні військову операцію", вивести війська, виплатити репарації й повернутися у сім'ю народів. "До речі, його приймуть, попри воєнні злочини та смерті сотень тисяч людей Ба більше, російський народ це з'їсть. Це можна правильно подати", – зауважив Жирнов.

Путін говорив, що Росії погрожують ззовні. Мовляв, вона стоїть на межі завоювання жахливими капіталістами – блоком НАТО й США. Саме тому буцім-то він ініціативно почав війну з Україною, щоб захистити Росію

В Росії зараз немає жодного іноземного солдата. Як підкреслює ексагент КДБ, вона не перебуває у положенні ані Японії, ані Німеччини 1945 року. Якщо він зараз виведе війська, світ це з'їсть та видихне.

Не потрібно перебільшувати значення для світу тих втрати, яких зазнала Україна. Якби він зробив "крок доброї волі", його б підтримали – той самий Китай, Індія, Бразилія. А це, як відомо, половина населення землі,

– вважає полковник.

Ексспівробітник КДБ акцентує, що це дуже гарний крок для Путіна. Але, заважаючи на психотип диктатора, він на нього не наважиться.

Для того потрібно бути сильним політиком. А Путін, попри те, що нам розповідають, політик дуже слабкий. І саме слабкі люди зазвичай ухвалюють такі дурні військові рішення,

– стверджує Жирнов.

Він додає: є надія на те, що оточення Путіна можуть його переконати. "Я постійно говорю про це в ефірах. Це наша аудіолистівка, яку ми надсилаємо в Кремль. МИ говоримо: "Одумайтеся, поки не пізно. Тому що те, куди вас тягне Путін – це самогубство", – зауважив полковник.

Поява таких людей, як Пригожин, демонструє, що Путін вже не є президентом Росії. Де-факто цю роль виконує очільник ПВК "Вагнер". "А ви бачили, що Мішустін собі дозволяє? У Росії вже почалася передвиборча кампанія 2024 року, і два кандидати вже позначилися: Мішустін та Пригожин", – резюмував Сергій Жирнов.

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