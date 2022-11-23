У НАТО похвалили ЗСУ та сказали, в чому їх перевага над росіянами

Збройні Сили України показують неабияку міць у війні проти Росії. Увесь світ захоплюється їхніми успіхами, зокрема, похвалу висловили й в НАТО.

У НАТО похвалили ЗСУ за розумне використання новітніх технологій

Очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що ЗСУ вміло використовують нові технології у війні. І це дає їм перевагу на полі бою.

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Бауер сказав, що однією з причин успішного витіснення Збройними Силами України російських загарбників є розумне використання українцями нових технологій.

Він звернув увагу на критично важливу роль технологічних компаній в українських воєнних успіхах – "допомога прийшла як від власного добре розвиненого технологічного сектора України, так і від великих і дрібних міжнародних гравців."

Кілька місяців тому, коли ми згадували про такі компанії, як Microsoft чи Starlink, то на думку спадали лептопи та супутники. Тепер ми розцінюємо їх як компанії, що допомагають перемогти у війні,

– заявив адмірал.

За його словами, стратегічна важливість технологій зростає й змінить баланс у підтриманні миру в майбутньому.

За добу ЗСУ "мінуснули" ще 400 окупантів

Збройні Сили України продовжують виганяти російського ворога із української землі. Наші захисники щодня ліквідують безліч окупантів. Так, від початку вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше 85 410 своїх солдатів, лише за минулу добу – 410 штук. Чимало техніки противника ЗСУ перетворило на брухт:

танків – 2 897 (+2),

бойових броньованих машин – 5 832 (+5) ,

артилерійських систем – 1 887 (+5) ,

РСЗВ – 395 (+0),

засобів ППО – 209 (+0),

літаків – 278 (+0),

гелікоптерів – 261 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 537,

крилатих ракет – 480 (+0),

кораблів /катерів – 16 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3),

спеціальної техніки – 161 (+0).

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