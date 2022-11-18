У "ближньому колі" Путіна розуміють, що війна проти України програна, – ЗМІ

Російська "еліта" шокована через відступ окупантів з Херсона. Вони впевнені, що війна проти України вже програна.

Втім, у Кремлі поки налаштовані більш оптимістично. Про це пишуть російські видання.

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Чому війна Росії проти України програна

Чоловік, близький до підприємців із "ближнього кола" Путіна, заявив, що справжню війну Росія вже програла.

Люди починають думати про те, як жити далі, яке місце в майбутньому хотіли б зайняти, яку ставку зробити, на чому грати,

– розповів він.

А от у Кремлі сподіваються, що на Заході "розвалиться консенсус на підтримку України" через необхідність дешевих енергоносіїв. Окрім цього, у Росії очікують на різку зміну політичної ситуації в Україні та відставку Володимира Зеленського.

Також у Кремлі думають, що через кілька місяців російська армія стане більш боєздатною через мобілізацію і зможе переламати ситуацію на фронті.

Стосовно Херсона співрозмовник російського видання в одному з регіональних відділень "Єдиної Росії" заявив:

"Те, що трапилося в Херсоні, сприймається як ганьба і наслідок бардака в державі, начебто й підозрювали про нього, але не настільки", – сказав чоловік.

Росія може відігратися

Лідер політичної партії "Опора народу" (Казахстан) Нуржан Альтаєв раніше заявив 24 каналу, що ризик того, що Росія може почати військову агресію проти Казахстану невеликий, але присутній. Він вважає, що після поразки в Україні Росія спробує якимось чином реваншувати й відігратися на комусь.

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