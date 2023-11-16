Ситуація на полі бою важча, ніж ми сподівалися, – Столтенберг закликав більше допомагати Україні

Росія не полишає своїх загарбницьких планів. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що ситуація на полі бою складніша, ніж сподівалися союзники. Тож, він закликав ще більше підтримувати Україну.

Єнс Столтенберг заявив, що Росія намагається розпочати наступальну операцію навколо Авдіївки. За його словами, сама ситуація на полі бою – складніша, ніж сподівалися союзники. Про це він заявив під час пресконференції в штаб-квартирі НАТО за участю президента Латвії Едгарса Рінкевичса, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Закликав ще більше допомагати Україні

На фоні цього очільник Альянсу заявив, що держави-члени НАТО продовжать надавати військову підтримку Україні.

Відповідаючи на питання журналіста про дебати в Конгресі США щодо майбутньої допомоги Україні, Єнс Столтенберг заявив, що перемога Путіна стане не лише трагедією для українців, а й для Західного світу.

Це буде небезпечно для нас, бо тоді буде зрозуміло, що коли авторитарні лідери застосовують військову силу, коли вони порушують міжнародне право, коли вони вторгаються в іншу країну, вони отримують те, що хочуть, і це зробить світ більш небезпечним, а нас більш вразливими,

– додав голова НАТО.

За його словами, саме тому подальша підтримка України у цій війні є інтересом національної безпеки усіх членів НАТО, зокрема і США. Крім того, Столтенберг впевнений, що військова допомога не зникне, адже союзники оголошують нові військові пакети для Києва.

Ворог готується до наступу навколо Авдіївки

Також Єнс Столтенберг прокоментував і ситуацію на полі бою. За його словами, вона важка, а Росія планує продовження війни.

Ми бачимо, як Росія намагається розпочати наступальні операції навколо Авдіївки. Але той факт, що ситуація на полі бою складніша, ніж ми сподівалися, не є аргументом проти підтримки. Це аргумент на користь більшої підтримки України, тому що, знову ж таки, ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти,

– наголосив він.

Генеральний секретар наголосив, що українці вже перемогли, вистоявши у цій війні та звільнивши половину окупованої території.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс додав, що його країна продовжує надавати підтримку Україні. На цю мить військова допомога цієї країни перетнула 1% від ВВП. За його словами, Латвія розуміє, що після війни в Україні Росія може піти далі.

Зараз ця країна (Росія – 24 Канал) агресивна, мобілізує свою економіку та військову машину. І я думаю, що зараз було б величезною помилкою не надати Україні всіляку допомогу, чи то військову, чи то фінансову, щоб уряд міг функціонувати та всі послуги надавалися,

– сказав Рінкевичс.

Латвійський лідер зазначив, що можуть виникнути питання, як витрачається західна допомога в Україні. Втім, в інтересах всіх союзників, щоб Україна досягла успіхів у цій боротьбі.