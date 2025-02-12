Наступні місяці стануть визначальними: в України є реальні шанси вибороти справедливий мир

У середу, 12 лютого, розпочалося засідання у форматі "Рамштайн". Ця зустріч дуже цікава, тому що цього разу лідером є Велика Британія. Україні потрібна військова допомога.

Зокрема, важливо слідкувати за заявами нового міністра оборони США Піта Гегсета. Це 24 Каналу зауважив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

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"Насправді дуже цікаво, як складеться ця конструкція. Бо американці, за повідомленнями преси, не планували оголошувати про якісь пакети військової допомоги. Тому ми сьогодні і побачимо, який новий формат "Рамштайну", яку користь він приноситиме Україні. Але більш детально можна буде сказати лише за підсумками сьогоднішнього дня", – сказав він.

На перемовини – у сильній позиції

Дмитро Жмайло зазначив, що на території Європи заморожено від 200 до 300 мільярдів доларів російських активів. Україна вже отримувала відсотки з них. Крім того, 7 мільярдів доларів заморожено на території США. Може бути актуалізоване питання спрямування цих коштів на підтримку нашої держави.

Були страхи, що Штати припинять підтримувати Україну. На думку виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, допомога нашій державі з боку американців продовжиться, а, можливо, навіть посилиться. Зокрема, багато що залежатиме від Росії, чи буде вона йти на поступки, чи продовжить грати свою гру.

Тому наступні місяці насправді будуть дуже визначальними. Якщо у нас буде така ж ситуація на середину липня наступного року, то на можливі перемовини ми будемо виходити у сильній позиції,

– припустив він.

У випадку, якщо росіяни зможуть розхитати ситуацію в Україні, зокрема, своїми ІПСО, то наша держава не зможе протистояти ворогу. Однак якщо українці встоять, то досягнуть справедливого миру.

"Якщо вистачить мудрості, якщо натужимося, вистоїмо, зрушимо питання рекрутингу і мобілізації, то у нас є дуже непогані шанси досягнути справедливого миру у тих умовах, в яких ми є зараз. Ми глобально гарячу фазу цієї війни провели дуже гідно", – підкреслив Жмайло.