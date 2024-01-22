Одна тенденція 2024 року тішитиме: політолог відповів, що може наблизити завершення війни

Війна у 2024 році буде відрізнятися від подій, які відбувались у попередні її роки. Україна поступово переходить в режим активної оборони. Також завдяки західним партнерам маємо отримати літаки F-16 та стати більш технологічними.

У 2024 році повинна змінитися ситуація в Росії. Її жителі мають повною мірою відчути війну, яку вже два роки переживають українці. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, наголосивши, що цей процес вже відбувається, адже на території ворога майже щодня вибухають військові та інфраструктурні об'єкти.

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Росіянам не вдасться відсидітися перед телевізором

Українські дрони долітають в район Санкт-Петербургу, де в області вибухнув нафтопереробний завод, в Тулу – на військове підприємство, до авіаційного заводу в Смоленській області.

З минулого року перейшла одна тенденція, яка тішитиме у 2024 році, – це перенесення війни на територію ворога. Моя мрія, хоч жорстока, але справедлива, щоб повітряна тривога лунала по всій території Росії,

– наголосив політолог.

За умови, якщо Захід в цьому році поборе свою фобію, надасть Україні і дозволить використовувати зброю іноземного виробництва по законних цілях в Росії, це прискорить, на думку Лісного, закінчення війни.

"Коли в Росії масово будуть палати військові, інфраструктурні об'єкти, вона буде руйнуватися. Зараз відбуваються несправедливі речі: Україна зазнає страшних руйнувань через війну, а Росія вважає, що їй вдасться відсидітися перед телевізором. Якщо ж так не буде, війна розвиватиметься зовсім по-іншому", – зауважив політолог.

Отримали серйозне інформаційне щеплення

Крім того, відбулась значна подія на тлі того, що у США виникли складності з надання швидкої допомоги Україні, – європейці починають усвідомлювати, що війна відбувається на території Європи і вона може поширитись далі.

Проте досі немає розуміння того, що Україні потрібно надати всебічну допомогу, щоб війна не пішла далі. Якщо ж таке усвідомлення з'явиться та буде реалізовано, війна розвиватиметься зовсім по-іншому,

– зазначив Олег Лісний.

Крім того, на думку політолога, перехід України в режим активної оборони є нормальним процесом. Минулого року українці отримали дуже серйозне інформаційне щеплення від ілюзії, нав'язаної західними ЗМІ, що ворога можна "закидати капелюхами".

"Не треба бути великим аналітиком, щоб припустити, що 2024 рік буде важчим, ніж попередній. Однак в українців вибір невеликий: або здатися, або перемогти. Більшість з нас стоїть за перемогу. Тому потрібно гуртуватися та йти до своєї мети. Маємо завершити історію Російської імперії – іншого шансу в нас не буде", – впевнений політолог.

Вибухи в Росії тривають