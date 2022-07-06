Знищимо ще більше сил противника, – військовий експерт припустив, яка авіація потрібна ЗСУ

Наші сили протиповітряної оборони постійно завдають нищівних ударів російським окупантам з авіації. Однак щоб це робити ще ефективніше, нам потрібна особлива техніка.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олександр Мусієнко. Він наголосив, що справді удари по ворожих позиціях, складах та командних центрах противника почастішали.

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За його словами, також українські оборонці завадили окупантам укріпитися на багатьох позиціях. Звісно, нашим військовим постачають техніку та озброєння, однак не в такій кількості як нам того хотілося б.

Наприклад, американські артилерійські системи HIMARS – це зброя, яка наочно усім демонструє, наскільки це важливо і потрібно нашим захисникам.

І чим більше її буде, тим більше у нас буде з'являтися можливостей,

– сказав Мусієнко.

Яка авіація потрібна ЗСУ

Фахівець додав, що наша штурмова авіація вилітає та завдає ударів і на Південному і на Східному напрямку. Насправді це дуже ризиковано, тому що росія порозставляла свої ППО на тимчасово окупованих територіях. Попри ці складні завдання, українські льотчики продовжують їх виконувати.

"Крім цього, ми очкуємо на ленд-ліз на осінь 2022 року. Одним із ключових питань, які потрібно піднімати – забезпечення повітряних сил штурмовими літаками А-10. Тоді ми знищимо ще більше сил противника", – сказав військовий експерт.

Він зазначив, що це штурмові літаки, які є у США у великій кількості. Вони б добре послужили нашим військовим льотчикам.

Успіхи української авіації

Російська армія ввечері 5 липня завдала ракетного удару з акваторії Чорного моря. Наші сили протиповітряної оборони збили 3 ракети ворога.

5 липня бомбардувальники та штурмовики знищили 2 польові склади боєприпасів, 2 взводні опорні пункти російських окупантів, а також – до 20 одиниць техніки та живу силу ворога.

Крім того, вранці того ж дня підрозділи зенітних ракетних військ командування "Схід" збили 6 із 7 крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Окупанти хотіли атакувати Дніпро та область.

2 липня наша авіація теж продемонструвала суттєві успіхи. Вона працювала фактично на всіх напрямках фронту – у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Здійснили майже півтора десятка групових вильотів.

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