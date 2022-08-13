Біля Пісків йдуть бої, невдалі штурми ворога та обстріли: що відбувається на фронті у 171 день

Українські захисники та захисниці вже 171 день повномасштабно протистоять російському ворогу. Наші воїни показують неабияку мужність на полі бою.

Що відбувається на фронті у 171 день: дані Генштабу

Генеральний штаб Збройних Сил України у своєму традиційному ранковому зведенні повідомив, що сьогодні наші військові відбили на деяких напрямках штурми ворога, а на інших – продовжуються запеклі бої . Яка ситуація на головних бойових напрямках – читайте у матеріалі.

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Так, основні зусилля ворог зосереджує на встановленні повного контролю на Донбасі. росіяни хочуть остаточно взяти під контроль території Луганської та Донецької областей. Також мають намір утримати тимчасово захоплені райони Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей.

Крім того, противник створив сприятливі умови для відновлення наступу на окремих напрямках, й блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог обстріляв зі ствольної артилерії території біля Сеньківки й Грем'яча Чернігівської області та Басівки й Кіндратівки Сумської області.

На Харківському напрямку ворог продовжив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії об'єктів в районах населених пунктів Харків, Уди, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Великі Проходи, Прудянка, Протопопівка, Петрівка, Старий Салтів, Верхній Салтів, Мосьпанове та Коробочкине. Також було завдано авіаційних ударів біля Старого Салтова та Мосьпанового.

Щодо Слов'янського напрямку, то там було зафіксовано обстріли неподалік Долини, Бражківки, Норцівки, Дібрівного, Мазанівки та Богородичного. Ворожа авіація знову діяла біля Залимана.

На Краматорському напрямку противник обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Верхньокам'янського та Григорівки.

В ніч проти 13 серпня наступальними та штурмовими діями підрозділи противника намагалися просунутися в напрямках Лисичанський НПЗ – Івано-Дар'ївка та Миколаївка – Виїмка. На напрямку Спірне – Івано-Дар'ївка бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку не минулось без артилерійських обстрілів, а також танкових атак. Окупанти били по районах Часового Яру, Берестового, Бахмута, Бахмутського, Переїзного, Соледара, Спірного, Роздолівки, Яковлівки, Вершини та Зайцевого. Зафіксували також авіаудар поблизу Яковлівки, Веселої Долини, Зайцевого, Бахмута та Соледара.

Спостерігались штурмові дії відразу по кількох напрямках: Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Вуглегірська ТЕС – Зайцеве. Але на жодному з них ворог не досягнув успіхів, тож йому довелось відійти.

Що стосується Авдіївського напрямку, то зі ствольної та реактивної артилерії окупанти відкривали вогонь по населених пунктах. Мовиться про Курахове, Нью-Йорк, Невельське, Первомайське, Опитне, Мар'їнка, Водяне, Красногорівку, а також Новобахмутівку. Штурмова авіація била поблизу Мар'їнки.

Наступальні дії спостерігались на напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка та Спартак – Авдіївка. Там ворогу теж не вдалось досягнути поставленої мети, його відкинули назад. А от на напрямках Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль бойові дії все ще продовжуються. Зупинити наступ ворога та відкинути його вдалось на напрямку Сторожове – Новосілка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював позиції із ствольної, реактивної артилерії і танків в районах окремих населених пунктів. Також завдав авіаудару в районі Новосілки.

При цьому наші військові успішно зупинили ворожий наступ та відкинули окупантів назад у напрямку Сторожове – Новосілка.

Якщо говорити про Південнобузький напрямок, то там теж не минулось без танкових і артилерійських обстрілів. Під ворожий вогонь потрапили райони Посад-Покровського, Степової Долини та ще 27 населених пунктів. Наступ ворог намагався здійснити на напрямку Сухий Ставок – Лозове, але безрезультатно.

Також ворог завдав авіаційних ударів біля Осокорівки та Андріївки. Продовжував ведення повітряної розвідки БпЛА.

Також у Генштабі підкреслили, що в акваторіях Чорного та Азовського морів є два носії крилатих ракет морського базування. Вони перебувають в готовності до застосування по території України.

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