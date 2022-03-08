Війна Росії проти України: ЄС розглядає режим Лукашенка, як співагресора

24 лютого Росія віроломно напала на Україну. Важливу роль тут відіграє Білорусь, з території якої теж фіксують атаки.

Тож Європейський Союз розглядає режим Олександра Лукашенка у Білорусі як співагресора у війні Росії в Україні.

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Режим Лукашенка у Білорусі – співагресор

Відповідна заява Євросоюзу прозвучала під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ 7 березня у Відні, Австрія. Головні тезиси цієї заяви:

війна Путіна в Україні – це грубе порушення норм міжнародного права, а також статуту ООН,

ця війна розхитує європейську та глобальну безпеку та стабільність.

Резолюція Генасамблеї ООН, ухвалена минулого тижня, продемонструвала єдність міжнародної спільноти, яка одним фронтом виступила проти агресивної війни Росії в Україні.

Росія, за участі режима самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який визначають як співагресора, несе повну відповідальність за жертви серед людей, поранення та руйнування в Україні.

Європейський Союз вимагає від Росії негайно припинити військові дії в Україні, вивести свої війська з території країни та поважати територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Крім того, офіційна Москва має відмовитися від розповсюдження дезінформації та кібератак.

У ЄС повторно закликали Білорусь не підтримувати агресію Росії проти України та дотримуватися власних міжнародних зобов'язань. Євросоюз без вагань підтримує право держави Україна на самооборону, як і намагання ЗСУ щодо захисту територіальної цілісності та народу України, згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

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