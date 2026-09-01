Там готуються: чи справді Росія може піти великою війною проти Європи

Загроза нападу Росії на країни Європи справді існує. Варіант повномасштабного вторгнення є малоймовірним, але існують багато інших сценаріїв. Деякі з них вже в процесі.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, Росія вже атакувала країни НАТО своїми дронами. Також кожного року неодноразово стаються диверсії на різних оборонних підприємствах та теракти. До цього всього в Балтійському морі неодноразово перерізали кабелі, якими користуються європейські країни.

Гібридна війна вже триває

Як наголосив Мусієнко, на сьогодні Росія вже веде гібридну війну проти Європи. Підривна діяльність з боку Кремля ведеться вже не перший рік. Загалом в Путіна, найімовірніше, є кілька сценаріїв, як саме далі діяти на цьому напрямку.

Сценарії можуть бути абсолютно різними. Найменш ймовірним є повномасштабне вторгнення до країн Балтії або Польщі. Однак можуть бути різні порушення повітряного простору безпілотниками, "випадкові" зальоти ракет, поява "зелених чоловічків" в Естонії або Латвії. Не варто забувати і про шведський острів Готланд, на який неодноразово зазіхали російські пропагандисти,

– сказав Мусієнко.

Кремль може піти на свідомі провокації, аби одна з європейських країн збила літак або підбила їхній корабель. Це можуть використати як причину для того, щоб аргументувати свої агресивні дії.

Чи нападе Росія на європейські країни: дивіться відео 24 Каналу