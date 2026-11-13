"Буде страшна війна": експерт розкрив тривожний сигнал для Європи

Європейський Союз опинився перед критичною дилемою через нездатність обрати єдиного переговірника у перемовинах про безпеку. Водночас ситуація на геополітичній арені вимагає від лідерів непопулярних рішень та підготовки населення до неминучого масштабного конфлікту.

Таку думку 24 Каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" та старший викладач Києво-Могилянської академії Олександр Краєв, зазначивши, що європейські держави досі не до кінця усвідомлюють міру своєї відповідальності.

Що загрожує Європі

За словами експерта, європейським лідерам уже зараз потрібно проводити складну роз'яснювальну роботу з власними громадянами щодо оборонних викликів майбутнього.

Європа чудово розуміє, що їй потрібно брати участь у перемовинах, що треба вести зі своїм населенням складні дискусії з приводу того, що потрібно готуватися до війни. Війна все одно в якийсь момент буде, і це буде страшна війна. І тут просто все питання в тому, наскільки Європа встигне підготуватися,

– сказав Олександр Краєв.

Внутрішня невизначеність і постійна неузгодженість між столицями послаблюють дипломатичну вагу всього регіону. Прикладом цього став нещодавній контакт Стубба та Стармера з Путіним, який спровокував жорсткі дискусії серед лідерів континенту навіть попри попереднє обговорення з європейськими партнерами та Україною.

Відсутність чіткого розуміння, хто, куди й кому що має робити, обіцяти, говорити, виробляти, призводить до того, що Європа досі не має єдиного голосу,

– зауважив експерт.

Він наголосив, що брак монолітності був помітним навіть під час консультацій в Абу-Дабі. За столом перебували окремі посадовці конкретних держав поруч із делегатами від структур Євросоюзу та представниками Північноатлантичного альянсу. Тобто проблема в тому, що Захід не презентує себе об'єднаною повноцінною дипломатичною та військовою машиною.

Краєв про війну в Європі: дивіться відео