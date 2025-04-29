У Зеленського прокоментували нічну атаку по Києву й пояснили, чому він не припиняє вогонь

Нічна атака дронів по Києву знову показала – Росія не збирається зупиняти терор. В Офісі Президента підкреслили, що удари по мирних містах не мають жодної логіки, окрім залякування.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на керівника ОПУ Андрія Єрмака. У ніч на 29 квітня російські дрони знову атакували Київ.

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У Зеленського пояснили, чому Путін не припиняє війну

Унаслідок чергового удару постраждали цивільні об'єкти, а мирні жителі провели ніч у тривозі. В Офісі Президента України відреагували на атаку та вкотре наголосили, що припинення війни залежить лише від одного рішення – рішення Путіна.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Росія продовжує терор, попри відсутність будь-якого стратегічного сенсу в цих атаках.

Єрмак наголосив, що одна команда Путіна могла б зупинити війну, але Кремль цього свідомо не робить, намагаючись "обдурити всіх". Він також додав, що Росія не просто веде агресивну війну, а ще й блокує мирні ініціативи.

Росія розпочала війну. Саме вона має припинити вогонь і не блокувати мирні зусилля президента США Трампа, які підтримує Україна,

– підсумував керівник ОП.

До слова, Дмітрій Пєсков раніше заявив про готовність Росії до переговорів, але наступальні дії та атаки на Україну тривають.

Андрій Єрмак та Андрій Коваленко звинуватили Росію у брехні, зазначивши, що заяви про мир супроводжуються продовженням атак.