Українська розвідка пояснила, хто зараз керує війною у Кремлі

У Кремлі призначили Валерія Герасимова новим командувачем Об'єднаного угрупування російських військ в Україні. Однак чи означає це, що війною фактично керує лише Герасимов.

Як розповів представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, божевільний диктаторський режим не може передати повне керування війною комусь одному.

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За його словами, у цьому суть диктатури – диктатор контролює все. Він нагадав, що призначення Герасимова не є чимось особливим, адже його попередник – Суровікін – теж є кадровим військовим.

Весь цей час Герасимов очолював штаб і був одним з тих, хто брав безпосередню участь у плануванні та реалізації цієї війни. Рішення про 24 лютого було не політичне, а військове. Але базувалося воно на політичних мотивах,

– зазначив Юсов.

Водночас Юсов зауважив, що якби рішення про напад ухвалювали військові, то все могло б бути по-іншому. Однак це рішення ухвалив особисто Владімір Путін. Він спирався на недостовірну інформацію, яку давали корумповані колаборанти в Україні.

"Російські спецслужби виконали свою роботу неякісно. А армія звітувала про підготовку, якої насправді не було", – додав представник головного управління розвідки Міноборони.

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Він підкреслив, що зараз нічого у Кремлі не змінилося – Путіну й надалі дають брехливі роздруківки, в яких описують перемоги російської армії. Це не означає, що Україні слід розслаблятися, адже у країни-агресорки є багато радянської зброї.

Є питання відповідальності. За цю геноцидну війну, за спробу знищити українців відповідає все російське суспільство,

– наголосив Андрій Юсов.

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