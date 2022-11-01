Вночі окупанти влучили у житловий квартал у Миколаєві: загинула жінка

В ніч на 1 листопада російські військові завдали чергового ракетного удару по Миколаєву. Одна з ракет влучила у житловий квартал.

Росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва

Окупанти вже не вперше чинять злочині дії проти мирного населення України, зокрема і в Миколаєві. Вкотре Росія завдала цинічного удару вночі. Внаслідок атаки є значні руйнування. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА.

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Він повідомив, що опівночі, 1 листопада, о 00:00 по Миколаєву завдано удар чотирма ракетами із зенітно-реактивної системи С-300. Сталося часткове руйнування будівель навчальних закладів, повністю зруйновано двоповерховий будинок, пошкоджено приватні будинки, виникла пожежа п‘ятиповерхового житлового будинку.

Як зазначається, нічний ракетний удар прийшовся по центральній частині Миколаєва. Зруйновано будинок, в якому жили декілька сімей. На жаль, не обійшлося без жертв – загинула жінка пенсійного віку.

Миколаївський міський голова повідомив, що повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їх уламків сталась пожежа, а у медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило ОСБ плити, якими будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу.

Крім того, удар був нанесений по одній зі шкіл та університету. Частина шкільної будівлі зазнала серйозних пошкоджень. Попередньо ніхто не постраждав.

Наразі на місці працюють медики та рятувальники. Вони надають необхідну допомогу та ліквідують наслідки атаки.

Окупанти вночі влучили у житловий квартал Миколаєва / Фото: Аркадій Дабагян та Загін швидкого реагування Червоного Хреста, news.pn

Кирило Тимошенко повідомив деталі атаки

Заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що одна російська ракета влучила та пошкодила будівлю "Першого української гімназії імені Аркаса". На щастя, минулося без жертв. Інші три ракети влучили по території "Миколаївського політехнічного фахового коледжу".

Пожежно-рятувальними підрозділами проведено аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, з-під завалів деблоковані 2 людини. На жаль, 1 жінка загинула, а 5 осіб отримали поранення.

Також було надано допомогу 12 особам, які були заблоковані у квартирах внаслідок вибуху.

Плетенчук відреагував на атаку

Пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук також прокоментував нічний обстріл міста.

Думаю такий днем: заїхала старуха на 15 років на зону у Миколаєві сьогодні за корегування вогню. Перша. Нормально. А потім вночі бачу на власні очі, як ракета с-300 влітає по місту і розумію: мало 15. Мало. Камінням забивати треба,

– написав він.

Мовиться про агентку спецслужб РФ, яка займалась підготовкою до проникнення російської диверсійно-розвідувальної групи до Миколаєва. За матеріалами СБУ, її засуджено до 15 років ув'язнення.

Для виконання завдання агресора вона спостерігала за місцями дислокації Сил оборони, зокрема блокпостів та укріпрайонів міста.

Як минула доба в інших районах області

Вчора, 31 жовтня, орієнтовно о 08:30 ворог ударив по Первомайській громаді. Влучання зафіксовано в об'єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає.

У Баштанському районі тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Вчора, 31 жовтня, о 14:30 обстрілів зазнала Широківська громада. Внаслідок чого зруйновано будинок, пошкоджено ще один та лінію електропередачі. 1 листопада приблизно о 05:45 знову були обстріли поза межами населеного пункту громади, влучання по відкритій території. Постраждалих немає.

У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

ЗСУ завдали втрат ворогу на Миколаївщині

Водночас нашою армійською авіацією було влучно атаковано скупчення особового складу окупантів на опорному пункті противника в районі Снігурівки на Миколаївщині.

Артилеристи та ракетники Сил оборони, протягом минулої доби завдавали ударів по позиціях ворога та районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 180 вогневих завдань. Вороже військо зменшилось на 21 особу, демілітаризовано одну військову автівку та міномет. Решта втрат ворога дорозвідуються.