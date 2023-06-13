Українці красиво припекли "Сонцепьок": вражаюче відео знищення російської техніки

Наші захисники успішно знищили ворожу техніку ТОС-1А "Сонцепьок". Оператор дрона зафільмував цей процес на відео.

Наші захисники виклали у соцмережах відео зі знищенням російського "Сонцепьока". Його зробив дроновод.

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Хто взяв участь у ліквідації окупантів

Нацгвардійці та артилеристи ЗСУ знищили ворожу техніку спільними зусиллями. Спочатку бійці аеророзвідки гаубичного артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення "Спартан" виявили РСЗВ окупантів на Запорізькому напрямку.

Після цього підключилися артилеристи з 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура". А воїни зі "Спартану" їм допомагали, корегуючи вогонь. Їхня співпраця призвела до ефектного знищення техніки загарбників.

Артилеристи та нацгвардійці підривають російський "Сонцепьок": відео

Що таке ТОС-1А "Сонцепьок"

Ця техніка належить до сімейства важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220 міліметрів. Такі машини використовують у бою запалювальні чи термобаричні боєприпаси.

Перше покоління під назвою "Буратіно" було створене в СРСР у 1970-х роках на базі танка Т-72. Друге покоління отримало назву "Сонцепьок". Росія взяла ТОС-1А на озброєння у 2001 році. "Сонцепьок" відрізняється від "Буратіно" новою системою управління вогнем, зменшеною з 30 до 24 кількістю направляючих, новими некерованими ракетами, що можуть летіти на відстань до 6 кілометрів.

Захисники постійно нищать російські "Сонцепьоки"

Так, одну з таких РСЗВ потужно підсмажила 72 бригада імені Чорних Запорожців. В інтернеті з'явився відповідний ролик.

Інший "Сонцепьок" був підірваний на Харківщині. За його знищення відповідальні бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

А одного разу ТОС-1А красиво спопелили прямо під час залпу. Це зробили воїни Центру спецоперацій "А" Служби безпеки за допомогою FPV-дрона.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія станом на 13 червня втратила в Україні після свого повномасштабного вторгнення 3766 артилерійських систем та 601 РСЗВ.