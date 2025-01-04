Росіяни не можуть перехопити ініціативу на Курщині: ISW про зміни ситуації на фронті

Найзапекліші бої тривають на Сході України. Епіцентром зіткнень є Часів Яр, Курахове та Торецьк. В Курській області окупанти не можуть перехопити ініціативу і просунутись.

Аналітики ISW розповіли про зміни ситуації на фронті, інформує 24 Канал. Росіяни пробують наступати на багатьох напрямках, проте візуальних підтверджень успіхів немає.

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Операція у Курській області

Українські та російські війська 3 січня продовжили бойові дії на виступі України в Курській області. Аналітиками жодних підтверджених змін на лінії фронту виявлено не було. Отож просування окупантів біля Леонідового та Олександрії залишаються виключно у повідомленнях російських військових блогерів. Проте навіть рупори окупантів визнають, що російська армія не може перехопити ініціативу на Курщині.

Цікаво! Російський суд нещодавно зобов’язав "Яндекс" видалити або розмити карти та фотографії одного з найбільших російських нафтопереробних заводів через удари українських безпілотників по об’єкту. Мовиться про Рязанський НПЗ, по якому ЗСУ били вже достатньо разів. Це перший такий випадок судового рішення.



Фронт на Курщині/ Карта ISW

Харківська область

Окупанти продовжують наступати біля Вовчанська, проте зсунути лінію фронту їм не вдається. Українці, тим часом, спробували контратакувати біля Липців. Російські ДРГ продовжують діяти під прикриттям безпілотників та артилерії. При цьому, рівень підготовки у них значно знизився.

Луганщина та Донеччина

Армія ворога продовжує наступ на на лінії Куп’янськ – Сватове –Кремінна. Незважаючи на повідомлення про підступ росіян до села Іванівка, візуально доказів цього нема.

Наземні атаки окупантів тривали біля:

Дворічної;

поблизу Лозової;

на захід від Сватового біля Надії та Кругляківки;

на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки, Тернів;

в районі Серебрянського лісу.

2 і 3 січня російські війська атакували в межах і поблизу самого Часового Яру, а також на південь від Часового Яру біля Білої Гори, Предтечиного та Ступочок. Ймовірно, що українські війська мали просування біля вогнетривкого заводу у самому Часовому Яру.

Російські війська наступали в межах Торецька та біля міста. Командир української мінометної батареї, яка діяла на торецькому напрямку, заявив, що російські війська маскуються в цивільний одяг, щоб обійти українські передові позиції. Також вороги наступають здебільшого піхотою в умовах негоди.

Ймовірно, що українські війська відійшли від Курахівської ТЕС. Росіяни могли захопити Шевченко. Підтверджень інших успіхів росіян наразі немає.



Бої на Донеччині/ Карта ISW





Луганська область – епіцентр боїв/ Карта ISW

Що відбувається на Півдні

Росіяни продовжили наступальні дії в західній частині Запорізької області. Проте підтверджень успіхів нема. 2 та 3 січня окупанти пробували просуватись на дніпровському напрямку, в тому числі в районі острова Козацький (на схід від Херсона).

Ситуація на Херсонському напрямку/ Карта ISW