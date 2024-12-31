Пекельні вуличні бої у Часовому Яру та Торецьку, зміни на Курщині: огляд карти фронту від ISW

Росіяни продовжують наступати на українські сили одразу на кількох напрямках. Проте оборонці України стримують ворога як на Донбасі, так і на Курщині.

Про зміни на карті фронту розповіли аналітики ISW, інформує 24 Канал. Як українські сили, так і окупаційні, мають певні просування на кількох напрямках.

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Курська область

Російські війська нещодавно просунулися до українського виступу в Курській області. Тривають активні бої. Геолокаційні кадри підтверджують просування в північно-східну Махнівку (на південний схід від Суджі) і Черкаську Конопельку (на південний схід від Суджі). Також за інформацією російських джерел, українські війська атакували невизначені райони Курської області.



Як змінився фронт на Курщині / Карта ISW

Харківщина

29 і 30 грудня російські війська продовжували атаки на північ від міста Харкова поблизу Липців і на північний схід від міста Харкова. Мовиться про Вовчанськ. Проте аналітики не знайшли підтверджень цим просуванням.

Луганщина та Донеччина

30 грудня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ –Сватове – Кремінна, проте підтверджень успішності цих дій не було. Також, за інформацією російських джерел, окупанти могли захопити Іванівку і просунутись у Тернах. Разом з тим, ця інформація може бути передчасною.

На Сіверському напрямку окупанти теж продовжили наступальні дії. Мовиться про Білогорівку та Золотарівку. Нещодавно українським захисникам вдалось відновити втрачені позиції у Часовому Яру. Російські військові блогери пишуть про захоплення росіянами залізничної станції у місті, проте це не підтверджено. Тим часом ЗСУ тримають під контролем тактично важливий вогнетривкий завод.



Бойові дії у Часовому Яру / Карта від ISW



У Торецьку тривають міські бої. Росіяни закидують вулиці та будівлі протитанковими мінами. На Покровському напрямку є просування як в ЗСУ, так і в ворога. Наші оборонці мали успіх біля Піщаного. За словами пропагандистських медіа, росіяни окупували Новоєлизаветівку. Проте це не зафіксовано аналітиками.



Ситуація біля Торецька / Карта від ISW



У ворога є певні успіхи біля Вугледара та незначні – на північний захід від Курахового.



Що відбувається на Донеччині/ Карта від ISW

Зверніть увагу! Росіяни впродовж 2 останніх днів продовжували наступ на Дніпровському напрямку та на островах у дельті річки Дніпро. Проте навряд чи це принесло їм успіх, кажуть в ISW.