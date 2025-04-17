На Покровському напрямку ЗСУ за добу відбили 48 штурмів і ліквідували 703 окупантів, – Генштаб

Українські військові стримують масовані атаки росіян на східному фронті. Найгарячіше – на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 48 штурмів і знищили понад 700 окупантів за добу.

Про це розповідає 24 Канал з Гентаб ЗСУ. Загалом із початку доби відбулося 114 бойових зіткнень.

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ЗСУ нищать ворога на сході

Ворог активно застосовує авіацію та дрони: за добу завдав одного ракетного та 60 авіаударів, використавши три ракети, 60 керованих авіабомб і понад тисячу дронів-камікадзе. Також здійснено понад 5 тисяч обстрілів по позиціях наших військ і мирних населених пунктах.

На Куп’янському напрямку триває одне бойове зіткнення, ворог атакував п’ять разів. На Лиманському українські воїни відбили 17 штурмів, два бої досі тривають. Активні бої тривають і на Краматорському, Торецькому та Сіверському напрямках.

На Покровському напрямку ворог провів 54 атаки в районах понад десяти населених пунктів. Окрім втрат у живій силі, українські воїни знищили десятки одиниць ворожої техніки – 26 броньованих машин, артилерію, РСЗВ, склади БК та елементи РЕБ. Також пошкоджено чотири артсистеми, два танки, ППО й іншу техніку.

На інших напрямках, зокрема Новопавлівському, Оріхівському та Курському, противник також зазнав втрат, але активність атак дещо нижча. На Харківщині, у районах Гуляйполя й Придніпров’я, ворожих наступальних дій наразі не зафіксовано.

Генштаб відзначає ефективну роботу підрозділів 144-ї окремої механізованої бригади та 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти, які завдають ворогу потужних втрат.