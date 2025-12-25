Росіяни дуже на це скаржаться: військовий експерт сказав, чого катастрофічно бракує ворогу

Росія не бажає зупиняти війну, однак ресурсів для її ведення в неї залишається дедалі менше. Путін вимушений звертатися по допомогу до Білорусі та Північної Кореї.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в етері 24 Каналу вказав на проблему, яку відчуває російська армія, та окреслив, що треба робити Силам оборони України, аби посилити її для ворога.

Росія прагне розширити виробництво снарядів

Сьогодні для противника, як зазначив військовий експерт, дуже гостро стоїть питання з наявністю снарядів. Росія всіма можливими методами розширює виробництво. Стало відомо, що у Білорусі збудували завод, де росіяни планують робити повний цикл виготовлення снарядів радянських калібрів (120 і 152 міліметри).

Згідно з заявами білоруських опозиціонерів, є інформація, що виробництво там вже триває, але поки що вони роблять лише болванки для 152 калібру. Вони не начинені вибухівкою, у такому вигляді їх надсилають в Росію, де їх комплектують і транспортують на фронт,

– розповів Нарожний.

Крім того, Росія купує боєприпаси в Північній Кореї. Зі слів Нарожного, майже половина зі всіх, які нині має російська армія, були доставлені саме звідти. Однак російські артилеристи й так звані воєнкори постійно скаржаться на те, що якість цих снарядів дуже погана. Вони вибухають у стволах, не мають точності. Тобто прицільної стрільби не відбувається.

Ми нічого вдіяти з цими постачаннями Росію не можемо, але здатні проводити контрбатарейну боротьбу. В нас вона успішно ведеться. Якщо відкрити зведення Генштабу, то побачимо, що в типовий день Сили оборони України знищують 15 – 20 ворожих гармат. Це велика кількість,

– підкреслив Нарожний.

Найголовніше, на чому наголосив військовий експерт, те, що на фронті новітніх російських систем не спостерігається. Дуже мало зараз можна побачити "Гіацинтів", САУ. Всі сучасні розробки російського ВПК, зокрема "Мальви", на полі бою практично не з'являються.

Він підсумував, що окупанти воюють з причіпними гарматами. Це, з його слів, свідчить про те, що вони зі своїх складів повигрібали абсолютно все.

З чим ще російська армія відчуває проблеми?