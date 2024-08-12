Чому росіяни почали менше застосовувати КАБів: Мусієнко назвав причини

Російська армія продовжує застосовувати авіабомби, але вже у меншій кількості. На це зокрема вплинули удари по аеродромах "Морозовськ" і "Липецьк", де зберігались КАБи. До того ж, зараз росіянам треба діяти на нових рубежах, переорієнтовувати свої сили, що потребує певного часу.

Про це в етері 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зазначивши, що було зроблено багато для того, щоб забезпечити "парасольку" сил ППО і захистити підрозділи, які на землі.

Дивіться також Скільки КАБів випускають росіяни: військовий назвав приблизну цифру

Події на Курщині стали для росіян викликом

Мусієнко наголосив, що ворог побачив, що працювали ЗРК, маневрували й активно переміщувались, тому він став менше застосовувати КАБів. Військовий експерт зауважив, що ситуація, яка розгорнулась на Курщині, стала певним викликом для російських військ, через що вони не змогли одразу оговтатись.

Крім того, з подіями на Курщині збіглися ще декілька важливих: удари по аеродрому "Морозовськ" і "Липецьк". В обох випадках були уражені склади, де зберігались авіабомби та авіаційні засоби ураження. На аеродромі "Липецьк" могло бути знищено 700 – 1000 КАБів. Зі слів Мусієнка, це дещо похитнуло плани ворога, але це не весь його запас авіабомб, росіяни мають їх ще в певній кількості та будуть використовувати.

Однак все ж таки в певній мірі ці події відтермінували їхні плани. Вплинуло й те, що росіянам нині треба діяти на нових рубежах, де вони цього не робили. Вони активно діяли на Харківщині та Донеччині, тому ворогу треба зараз переорієнтуватися,

– пояснив Мусієнко.

Військовий експерт не виключає, що окупанти почнуть застосовувати авіацію.

Думаю, не даремно президент України вчора у своєму зверненні сказав про те, що зараз вживаються заходи, щоб посилювати захист українського неба додатковими системами ППО, робота в цьому напрямку з західними партнерами триває,

– підсумував Мусієнко.