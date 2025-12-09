Дурять своїх же солдатів: військовий розкрив, як росіяни намагаються наближатись до позицій ЗСУ

Російські війська посилюють тиск на фронті. На тлі переговорів Росія прагне захопити побільше українських територій. В зимовий період ворог користується несприятливими погодними умовами, аби мати просування.

Про це в етері 24 Каналу зазначив командир батальйону безпілотних систем 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Андрій Назаренко, розповівши, до чого вдається російське командування на Харківщині.

Російських бійців дезінформують їх командири

Противник користується туманом, декілька разів наближався впритул до українських позицій, починав стрілецький бій. Зі слів Назаренка, російська армія збільшує кількість штурмових дій і навіть декілька позицій ЗСУ змогла захопити.

Однак завдяки вдалій співпраці всіх сил та засобів СОУ, особливо зусиллям українських піхотинців, які зачистили територію, планам ворога вдалося протидіяти. Як результат – українські військові взяли чималу кількість російських солдатів у полон.

Ворог рухається на фронті в основному малими піхотними групами. Однак місцями намагається завести велику кількість штурмовиків, дезінформуючи свій особовий склад про те, що певні позиції вже під їхнім контролем. Хоча насправді це не відповідає дійсності,

– озвучив Назаренко.

Підбиваючи підсумки листопада, командир батальйону доповів, що його бійцям вдалося знищити понад 100 російських солдатів, понад 50 одиниць військової техніки ворога, понад 200 вогневих позицій, велику кількість засобів зв'язку, РЕБ.

