Не допомогла навіть зміна тактики: у Силах оборони Півдня сказали, як почали діяти росіяни

Просуватися ворогу на півдні України не вдається, хоча він здійснив велику кількість штурмових дій. Окупанти минулого тижня змінили тактику їх проведення.

Про це в етері 24 Каналу розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, зазначивши, що якщо раніше ворог атакував малими піхотними групами, то нині здійснив два штурми великими підрозділами.

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Чому окупанти обирають атакувати на мотоциклах?

Противник залучає до таких штурмів майже батальйон особового складу та чималу кількість броньованої техніки, а також мотоциклів. Сили оборони України відбили ці штурми, противник зазнав суттєвих втрат.

Проте він перегрупується і продовжить штурми малими піхотними групами. Ми не виключаємо, що будуть і атаки штурмовими підрозділами, залучаючи більшу кількість сил і засобів,

– озвучив Волошин.

Речник Сил оборони Півдня також розповів, що ворог продовжує розвідувально-пошукові дії щодо острівної зони Дніпра. 1 – 2 рази на день пробує здійснити висадки на певні плацдарми, аби захопити їх на територіях, які контролюють СОУ. Ціль противника – потім звідти здійснювати вогневий вплив по українських позиціях, логістичних шляхах.

Ворог нарощує і збільшує кількість застосувань у штурмах мотоциклетної техніки, багів і квадроциклів, бо вона доволі швидка, дозволяє окупантам за короткий період переміщуватися,

– зазначив Волошин.

Цю техніку, з його слів, доволі непросто знищити, тому що вона маневрова, швидка, але СОУ ліквідовують її щодня в кількості 20 – 25 мотоциклів, орієнтовно 10 багів і стільки ж квадроциклів.

Зазначимо, що офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш звернув увагу на те, що російські бійці, які штурмують на мотоциклетній техніці – погано навчені, оскільки на підготовку їм дається всього десять днів. Він зауважив, що коли умовно 15 окупантів переміщуються на одній одиниці техніки, то уразити таку ціль легше, ніж коли вони обирають їхати на мотоциклах, тоді цілей для СОУ стає 15.