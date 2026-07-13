На Донеччині загинув військовий з Дніпропетровщини: у нього лишились дружина та донька

Ігор Корінь служив на посаді водія-електрика-моториста відділення роти безпілотних наземних систем. Він загинув 1 липня 2026 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Щурове Донецької області.

Про це повідомила Верхівцівська міськрада.

Що відомо про загиблого?

Корінь Ігор Вікторович народився 12 квітня 1988 року у селі Тарасівка Верхньодніпровського району. З 1992 року його сім'я переїхала до Верхівцевого, де він і мешкав.

Після закінчення місцевої школи № 2 навчався у Кам’янському вищому професійному училищі на електрогазозварника.

Працював на Дніпровському металургійному комбінаті. Згодом на підприємствах рідної громади – у Верхівцевському рейкозварювальному потязі, Верхівцевському Центрі механізації колійних робіт, ТОВ "Солома".

У 2021 році він переїхав до міста Вільногірськ, де працював на гірничо-металургійному комбінаті та в ТОВ "Вільногірське скло".

15 грудня 2025 року Ігор Корінь доєднався до лав ЗСУ. Чоловік проходив службу як водій-електрик-моторист відділення роти безпілотних наземних систем. Він загинув під час виконання бойового завдання 1 липня у Донецькій області.

У нього залишилась родина: дружина Валентина, донька Анастасія, мати Світлана та сестра Інна.



Загиблий Ігор Корінь / Фото Верхівцевської Міської Ради

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