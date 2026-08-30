Росія буде затягувати війну: вона може тривати ще щонайменше 2 – 3 роки, – Федоров

Михайло Федоров розповів про намір створити фонд, який допоможе Україні у війні проти Росії. Ексміністр оборони вважає, що війна може тривати ще кілька років.

Тож він хоче написати "нову історію війни". Про це експосадовець розповів у інтерв'ю Financial Times.

Що сказав Федоров?

Колишній міністр оборони України заявив, що має намір залучити американські інвестиції для того, щоб створити фонд оборонних технологій. Він сподівається, що це допоможе написати "нову історію" війни проти Росії.

Федоров сказав, що готовий співпрацювати із США для того, щоб створити армію безпілотників в обмін на постачання американських ракет-перехоплювачів для Patriot Україні найближчим часом. Він наголосив, що шукає підтримки для запропонованого фонду від венчурних капіталістів, приватних інвесторів та американських технологічних компаній та веде переговори з великою кількістю потенційних інвесторів, зацікавлених в українських інноваціях.

Експосадовець розповів, що його проєкт вийде за рамки звичайного венчурного фонду. За його словами, цей інструмент дозволить самостійно створювати компанії, а також інвестувати у вже існуючі українські стартапи.

Він використовуватиме західний капітал для розробки технологій, необхідних Україні для того, щоб протистояти російській агресії. Федоров вважає, що Москва, ймовірно, затягуватиме війну ще щонайменше на 2 – 3 роки.

Колишній міністр не розкрив подробиць того, як він бачить свою роль в управлінні фондом або того, чи може він особисто отримати від нього фінансову вигоду. Натомість експосадовець назвав 3 пріоритети:

бойова робототехніка для зменшення залежності України від живої сили та кількості військ на передовій;

дешеві високошвидкісні дрони-перехоплювачі для боротьби з новими російськими реактивними БпЛА;

дешеві ракети на основі ШІ.

Федоров заявив, що посилення українських далекобійних ударів проти Росії є найоптимальнішим способом змусити Путіна закінчити війну. Проте для цього потрібно збільшити інвестиції у зброю, яку використовуватимуть для цих ударів.

Нам потрібно більше реактивних дронів, нам потрібні дешеві ракети, нам потрібні ракети зі штучним інтелектом. Ви не можете вести будь-який діалог з Путіним інакше... Він розуміє лише силу,

– наголосив Федоров.

У п'ятницю, 28 серпня, під час зустрічі з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто Михайло Федоров отримав пропозицію стати його радником з питань оборонних інновацій. На новій посаді він допомагатиме Італії розвивати технології сучасної війни, вдосконалювати оборонну сферу та адаптуватися до нових безпекових викликів.