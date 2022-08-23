Українці мають лише один шанс не приректи себе на вічну війну з росією

Як завдати росіянам такої фізичної шкоди, щоб вони назавжди припинили до нас лізти. Це неможливо.

Казка про кощія – зовсім не казка

Неможливо завдати росіянам такої фізичної шкоди, щоб вони припинили до нас лізти. Бо чим більшої шкоди завдати, тим більша буде жага помсти у кожному наступному поколінні. Мені не подобається ідея приректи всі наступні покоління українців безкінечно воювати з росією.

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З дитячих казок ви, напевно, чули словосполучення "кощей бессмертный". Що це означає, добре пояснив казахський письменник, поет і дипломат Олжас Сулейменов, який читав давньоруську літературу очима знавця тюркських мов.

"Кош" – це кибитка на колесах (звідси українське "кіш" у різних значеннях, а в угорській "коч" – вагон). "Чи" – це тюркський суфікс професії чи способу життя. "Кошчи" – кочовик. Кошчи, кочовик був "безсмертним", бо степ викидав на руські міста безкінечні хвилі кочовиків, хоч би скільки разів напад не був відбитий. І одного разу ресурсів Русі не вистачило.

Розібрати росію на цеглини

Неможливо фізично перемогти 140-мільйонну імперію. Її можна перемогти лише інституційно – шляхом принципових перетворень. Імперія має припинити існування, немає іншого шляху.

Перша світова війна закінчилася бажанням Антанти фізично перемогти Німеччину. Завдати їй такої шкоди, щоб вона більше не піднялася. Що було далі, ми знаємо. Вона піднялася.

Після другої світової ця помилка ризикувала повторитися. Комісія Морґентау пропонувала знищити німецьку промисловість та перетворити Німеччину на слабку аграрну країну. Але знайшлися мудрі люди, які зрозуміли, чим це загрожує у наступному поколінні. Замість плану Морґентау був реалізований план Маршалла – перетворення Німеччини на демократичну країну з відкритим суспільством та вільною економікою.

росії не потрібен план Маршалла – подібний план потрібен Україні. росії потрібна деколонізація – реконструкція постімперського простору на принципах, проголошених ООН. Не всі нові держави будуть демократичними, не всі будуть орієнтованими на Європу. Але агресивна імперія з ядерною зброєю припинить своє існування і ніколи не буде загрожувати ні Україні, ні світові.

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І щось мені здається, що відносини України з незалежними татарстаном, башкортостаном, республікою саха або, скажімо, сибірською республікою будуть дуже непогані.

Ну а якщо десь всередині МКАД чи в районі рязані залишиться невелика держава російських фашистів, то вона не матиме економічної та військової спроможності зруйнувати нашу країну. Хочеться зигувати – хай зигують у себе на болотах, нікому не заважаючи, та влаштовують кулачні бої стінка на стінку, як було заведено в давнину.

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