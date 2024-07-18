Є проблеми, але є й перспективи: куди рухається війна

Проблеми, які є в Україні щодо укомплектування військових частин ЗСУ, російська армія вбачає як вікно своїх можливостей на фронті. Однак ситуація на полі бою може суттєво змінитися на користь України вже навесні 2025 року.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що на Донбасі українській армії доведеться ще довго бути в обороні, а от в Запорізькій та Херсонських областях ЗСУ відносно скоро зможуть наступати й звільняти окуповані Росією території.

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3 основні проблеми української армії

Військовий експерт перелічив наявні нині проблеми в ЗСУ, які впливають на ситуацію на фронті. Серед таких:

процес мобілізації, який не може відбуватися швидко, адже нереально одразу тисячі людей навчити й відправити у військові частини;

повільне надходження анонсованої партнерами зброї. В ЗСУ орієнтовно 14 бригад нині недоукомплектовані;

російська авіація, адже ворог скидає велику кількість керованих авіаційних бомб.

"Від мобілізації потік людей відчуватиметься в жовтні 2024 року. Щодо ворожої авіації, в України немає можливості збивати російські літаки. Останнього разу, коли ми чули про таке збиття з офіційних джерел – в лютому. Тоді збивалися застарілі штурмовики, які не є носіями авіабомб", – розповів Нарожний.

Розмови щодо передачі F-16 тривають надто довго

Дуже довго, на думку військового експерта, Україна веде розмови про F-16, їх вона отримає у невеликій кількості до кінця 2024 року. Загалом обіцяно від союзників до 80 літаків, але коли саме їх передадуть в такій кількості – невідомо.

Цей клубок проблем буде розв'язаний, це станеться не раніше кінця осені. Тому буде важка ситуація на фронті, можливо, ЗСУ на деяких ділянках доведеться відступати, втрачати території. Ворог розуміє, поки в Україні є проблеми й вона їх вирішує, в нього є вікно можливостей, тому він наступатиме,

– вважає Нарожний.

Коли ЗСУ зможе перехопити ініціативу на фронті

Військовий експерт прогнозує, що в української армії навесні 2025 року може з'явитися можливість перехопити ініціативу, зокрема можна буде говорити про наступ, удари по Росії, звільнення окупованих росіянами територій.

"Є перспективи на півдні: Запорізька й Херсонська області. Це там, де Україна зможе наступати. А от казати, що ми зараз зможемо звільняти Донбас – малоймовірно. Там ЗСУ доведеться ще довго тримати оборону. Скільки б зброї не було, але у населені пункти має заходити наша піхота, це жива сила, яку замінити роботами не вдасться. Донбас – це величезна агломерація, там безліч міст й сіл, там не уникнути місцевих боїв. Все-таки Херсонська й Запорізька області – це більше степова територія", – підсумував Нарожний.