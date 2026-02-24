Це ще не війна в Росії: експерт із безпеки вказав, що вдається СОУ на території ворога
- Україна здійснює активну оборону, атакуючи об'єкти в Росії, вона прагне послабити її військовий потенціал.
- Атаки спрямовані на склади з ракетами та бомбами, а також на місця виробництва зброї, щоб зменшити спроможності Росії до збройної агресії.
Розпочинаючи повномасштабне вторгнення, Путін навряд чи усвідомлював, що війну відчуватимуть і росіяни на своїй території, куди регулярно навідуються українські дрони. Тепер про наслідки війни знають не лише жителі Бєлгородщини, а й в тилу Росії.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в етері 24 Каналу наголосив, що нині Україна ще не перенесла війну на територію Росії, а здійснює активну оборону. Її удари по країні-агресорці націлені на те, аби послабити російську військову машину.
Що означає поняття "перенесення війни"?
Коли була Друга світова війна, радянська армія вийшла на кордони СРСР, почала звільняти Польщу, Болгарію, Румунію від нацистів – ось це, як підкреслив Лакійчук, було перенесення війни на територію ворога, відбувалось звільнення поневолених народів.
Україна, з його слів, поки що не збирається звільняти народи Росії від путінського гніту. Він переконаний, що вони самі спочатку мають щось для цього зробити, якщо не згодні з імперською політикою Москви.
Поки що те, що роблять СОУ, можна назвати як послаблення російського військового потенціалу. Коли прилітає по арсеналах у Волгоградській області, Краснодарському краю, то слід розуміти, що атакуються склади з ракетами й бомбами, які російські окупанти хотіли запустити по українських містах і селах,
– озвучив Лакійчук.
Він підкреслив, що коли СОУ б'ють по Єлабузі чи Воткінську, де виробляються "Шахеди" й "Іскандери", це робиться українськими оборонцями задля того, аби обрізати збройні спроможності ворога.
Лакійчук зауважив, що коли атаки спрямовуються по російських НПЗ, нафтових терміналах в Чорному й Азовському морях, це теж з боку України здійснюється з метою знизити російський військовий потенціал.
"Тому що паливо-мастильні матеріали – це така ж основа армії, як і снаряди. Без пального танки й машини не зможуть їздити, а без керосину не зможе літати авіація, а ракети – без ракетного палива", – підсумував Лакійчук.
Які об'єкти в Росії були атаковані цими днями?
Дрони уразили ще раз по нафтоперекачувальній станції "Калейкіно", яка розташована у Татарстані. Вона вважається ключовим вузлом транспортування нафти, приймає її із Західного Сибіру та Поволжя для подальшого продажу на експорт. Займання зафіксоване в районі одного з резервуарів. На місці досі не погасили пожежу, яка сталася внаслідок попереднього удару по об'єкту.
Українські далекобійні БпЛА прилетіли на Нефтегорський газопереробний завод у Самарській області. Внаслідок атаки сталася пожежа. Під удар потрапили вертикальні колони стабілізації, це основні апарати підготовки сировини для можливості далі її транспортувати. Цей ГПЗ залучений до забезпечення потреб російської армії.
Підрозділи ЗСУ, використовуючи ракети "Фламінго", вгатили по підприємству ВПК Росії – "Воткинському заводу" в Удмуртії. На території об'єкту сталася пожежа. Цей завод займається виробництвом міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс", балістичних ракет для підводних човнів "Булава", балістичних ракет "Іскандер-М" та 9-С-7760 для комплексів "Кинджал".