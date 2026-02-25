Тактика Росії докорінно змінилась, – командувач Нацгвардії сказав, до чого вдаються окупанти

З кожним новим роком ведення бойових дій російсько-українська війна змінюється. Ворог постійно вдається до нових тактик. Нині залучає для штурмів меншу кількість військової техніки. Такій поведінці російської армії є пояснення.

Про це командувач Нацгвардії, український генерал Олександр Півненко ексклюзивно розповів на ютуб-каналі Анни Максимчук, підкресливши, що сьогодні штурми з використанням колон техніки вже не працюють, це більше недієвий метод.

Мапа боїв тепер проглядається

Російсько-українську війну називають війною дронів. На фронті стає дедалі важче бути непомітним, адже спостереження за діями військ здійснюють обидві сторони й регулярно.

Тактика Росії докорінно змінилася. На фронті з'явились сотні тисяч БпЛА. Вся мапа ведення бойових дій "підсвічена". Як противник все бачить, так і ми,

– підкреслив Півненко.

Командувач Нацгвардії навів приклад, коли українські бійці 14-ї бригади "Червона калина" знищили загалом майже 250 одиниць ворожої техніки, зокрема, російські мотоцикли, байки, квадроцикли, бронемашини. Все це було ліквідовано за один світловий день.

Так само і ворог не дасть нам такими великими колонами їхати, забирати підрозділи, витісняти. Все видно. Тому дуже важливо під час проведення ротацій, перебуваючи на позиції, бути пильними,

– наголосив Півненко.

Він пояснив, що це мить, коли наш військовослужбовець найбільш вразливий, оскільки може бути уражений. Адже противник, зі слів українського генерала, має "очі" й все бачить навіть у погану погоду, коли йде дощ чи сніг, або у темну пору.

"Треба дійти до позиції, змінити нашого військовослужбовця, а йому потрібно звідти вийти, тому важливо замаскуватися і вести спостереження", – підсумував Півненко.

Командувач Нацгвардії розповів, як змінилась поведінка ворога: дивіться відео

Зауважте! Російські окупанти вдаються до тактики дистанційного мінування. Вони скидають з БпЛА, зокрема типу Mavic, заміновані рації. Під час дотику до пристрою він вибухає. Серед місць, де противник залишає такі рації – шляхи пересування, наприклад, автодороги.

Як окупанти змінюють тактику на фронті?